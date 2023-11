(Alliance News) - Les actions en Europe ont souffert vendredi, les inquiétudes sur les taux d'intérêt américains jetant un nuage sombre sur les marchés boursiers, alors que leurs homologues à New York ont eu un début de journée plus résistant.

L'indice FTSE 100 a perdu 95,12 points, soit 1,3 %, à 7 360,55. Le FTSE 250 a perdu 184,76 points, soit 1,0 %, à 17 853,09, et l'AIM All-Share a perdu 3,17 points, soit 0,5 %, à 701,09.

Sur la semaine, le FTSE 100 a perdu 0,8%, le FTSE 250 a cédé 0,7%, tandis que l'AIM All-Share a progressé de 0,6%.

Le Cboe UK 100 a clôturé en baisse de 1,3 % à 734,45, le Cboe UK 250 a perdu 1,2 % à 15 450,97, tandis que le Cboe Small Companies a réalisé un gain de 0,2 % à 12 857,04.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé en baisse de 1,0 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a reculé de 0,8 %.

À New York, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,4 %, le S&P 500 de 0,7 % et le Nasdaq Composite de 1,1 %.

"Suite aux commentaires hawkish du président de la Fed, Jerome Powell, dans lesquels il a déclaré que la banque centrale restait concentrée sur la lutte contre l'inflation et qu'il ne pouvait pas garantir l'arrêt des hausses de taux, plusieurs indices boursiers asiatiques et européens ont considérablement glissé avant le week-end. Malgré la déception de la vente aux enchères d'obligations du Trésor américain à 30 ans de jeudi, qui a fait grimper les rendements obligataires, et la baisse du moral des consommateurs américains pour le quatrième mois consécutif, les indices américains sont restés dans le vert", a commenté Axel Rudolph, analyste chez IG.

La livre sterling était cotée à 1,2200 USD vendredi en fin d'après-midi à Londres, en baisse par rapport à 1,2275 USD à la clôture des marchés européens jeudi. L'euro s'échangeait à 1,0670 USD, en baisse par rapport à 1,0709 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 151,49 yens, en hausse par rapport à 151,00 yens.

L'augmentation des taux d'intérêt à long terme pourrait soutenir le dollar et empêcher ses homologues de prendre de l'avance à la fin de l'année.

Jonathan Petersen, analyste chez Capital Economics, a commenté : "Dans une semaine par ailleurs calme, le billet vert semble prêt à clôturer en hausse contre la plupart des principales devises, inversant une grande partie de sa baisse après la publication des chiffres de l'emploi d'octobre. Nous pensons que la hausse du dollar est largement due à la nouvelle augmentation des rendements du Trésor américain hier, qui a reflété le ton relativement hawkish des commentaires du président Powell et, dans une certaine mesure, la hausse des primes à terme de la dernière vente aux enchères de titres du Trésor.

"L'engagement de la Fed à 'higher for longer' a été l'un des principaux moteurs de la hausse du dollar au troisième trimestre et pourrait maintenir le billet vert sur le devant de la scène pendant un certain temps. Nous pensons que la solidité des données macroéconomiques en provenance des États-Unis - y compris les données de l'IPC de la semaine prochaine - sera le principal facteur déterminant pour le dollar : une résistance continue soutiendrait l'idée d'une 'hausse durable' des taux américains et du dollar, tandis que tout signe de fléchissement - comme l'a montré le rapport sur les salaires de la semaine dernière - pourrait faire vaciller le dollar dans un contexte de 'Boucle d'or'."

Pénalisé par un dollar plus fort, l'or était coté à 1 938,67 USD l'once au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres, en baisse par rapport aux 1 961,11 USD de jeudi.

Les mineurs d'or Fresnillo et Endeavour Mining, en baisse de 4,9% et 2,5% à Londres, ont suivi la baisse du lingot.

Également en difficulté à Londres, Ocado a chuté de 5,6 %. La performance boursière de la chaîne d'épicerie et de la société de technologie d'entreposage a connu des hauts et des bas, en accord avec le sentiment de risque plus général ces derniers temps. Elle a subi une baisse de plus de 5 % cette semaine. La semaine précédente, elle avait fait un bond de 12 %, les marchés ayant accueilli favorablement le rapport sur l'emploi aux États-Unis.

BP et Shell ont augmenté de 0,5 % et 0,6 %, clôturant ainsi une semaine difficile pour les grandes compagnies pétrolières par un gain.

Le baril de Brent s'est négocié à 81,12 USD vendredi, contre 80,69 USD à la clôture des marchés européens jeudi.

Edward Gardner, analyste chez Capital Economics, a commenté : "Les principaux mouvements des prix des matières premières cette semaine ont été orientés à la baisse, notamment sur les marchés pétroliers. Les baisses des prix du pétrole sont dues à la fois à la demande et à l'offre. Mais, en fin de compte, nous prévoyons que le marché du pétrole sera finement équilibré au cours des prochains mois, et il y a un risque que l'Opep+ décide de réduire l'offre encore plus si les prix chutent davantage. Nous maintenons donc notre prévision selon laquelle le Brent terminera l'année en cours et l'année prochaine aux alentours de 85 USD le baril".

BAE Systems a gagné 1,2 %, tandis que Babcock a grimpé de 4,2 %.

Babcock a déclaré avoir signé un contrat de 750 millions de livres sterling sur quatre ans avec l'agence de livraison de sous-marins du ministère britannique de la défense.

L'entreprise londonienne spécialisée dans l'aérospatiale et la défense a déclaré que l'accord visait à fournir l'infrastructure nécessaire au soutien et à l'entretien des sous-marins britanniques "pour les décennies à venir". Le contrat comprend un dock, des installations logistiques et des installations de soutien modernes.

Les actions de Diageo ont subi une chute brutale de 12 %. Diageo, dont l'exercice financier se termine le 30 juin, a prévenu que la croissance du premier semestre serait plus faible que celle du second semestre qui vient de s'écouler.

Les ventes en Amérique latine et dans les Caraïbes pèseront sur la croissance, la région étant touchée par une faible consommation due aux pressions macroéconomiques. Les ventes sur le marché ALC représentent près de 11 % de la valeur nette des ventes.

"Les pressions macroéconomiques dans la région se traduisent par une baisse de la consommation et une dépréciation des consommateurs. Ces impacts ralentissent les progrès dans la réduction des stocks des canaux à des niveaux appropriés pour l'environnement actuel", a expliqué l'entreprise.

Par conséquent, la croissance organique du bénéfice d'exploitation pour le premier semestre de son exercice financier devrait diminuer par rapport à l'année précédente. Au premier semestre de l'exercice 2023, elle avait grimpé de 9,7 %.

Ailleurs à Londres, PensionBee a bondi de 9,0% après avoir prédit un quatrième trimestre rentable au niveau du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Il a atteint ce seuil de rentabilité en octobre, a déclaré le prestataire de services de retraite en ligne.

"Cette performance est due à la combinaison d'une base de clientèle croissante, de flux nets importants provenant de clients nouveaux et existants, de l'évolutivité inhérente à sa plateforme technologique et d'une discipline durable en matière de coûts", a ajouté PensionBee.

Le calendrier économique de lundi comprend le dernier indice Rightmove des prix de l'immobilier au Royaume-Uni dans la nuit. Il y a également un trio de discours d'intérêt britannique, y compris les mots des décideurs de la Banque d'Angleterre Sarah Breeden et Catherine Mann, et le discours annuel de politique étrangère du Premier ministre britannique Rishi Sunak au banquet du Lord Mayor.

Le calendrier des entreprises locales prévoit une déclaration de BAE Systems, tandis que l'investisseur immobilier British Land publie ses résultats semestriels.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

