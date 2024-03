26 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont dans le vert mardi en début de séance mais sur de faibles variations, dans l'attente d'indicateurs sur l'inflation en Europe et aux Etats-Unis plus tard dans la semaine. À Paris, le CAC 40 gagne 0,06% à 8.146,41 points vers 08h49 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,14% et à Francfort, le Dax avance de 0,06%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,01%, le FTSEurofirst 300 prend 0,13% et le Stoxx 600 0,15%. Les Bourses évoluent sur de faibles changements en l'absence de catalyseur majeur, les regards étant tournés vers la publication vendredi de l'indice des prix PCE aux États-Unis, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, ainsi que vers les données sur l'inflation dans plusieurs pays européens plus tard cette semaine. Ces données sont d'autant plus attendues que les investisseurs tablent sur une baisse prochaine des taux d'intérêt, principalement en juin. Des commentaires des responsables de la Fed lundi ont toutefois jeté le doute sur le calendrier des réductions de taux : Lisa Cook, gouverneure de la Fed, a appelé à la prudence et Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, a réitéré ses commentaires, réduisant ses attentes à une seule baisse. Les ressources de base sont en tête des baisses sectorielles avec un recul de -0,91%, le sous-indice suivant les prix moroses du cuivre. Aux valeurs, Atos , qui a déclaré mardi chercher à restructurer sa dette d'ici juillet après avoir enregistré des pertes annuelles record dans un contexte d'incertitude sur ses perspectives, perd 7,7%. À Francfort, l'action du producteur allemand de semences KWS Saat progresse de 8,7% après que le groupe a annoncé un accord avec la société argentine GDM pour vendre son activité maïs et ses licences de matériel de sélection en Amérique du Sud. À Londres, le détaillant de vêtements en ligne ASOS prend 5,11% après avoir confirmé son objectif d'un Ebitda ajuté annuel "positif" et fait état d'un recul de ses ventes de 18% au premier semestre, conforme aux attentes. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)