Un aperçu de la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux par Amanda Cooper

Il est juste de dire que les marchés ont attendu que la Réserve fédérale cède enfin et se rallie aux perspectives extrêmement favorables qui ont été anticipées depuis un certain temps déjà. Et cette semaine, c'est enfin arrivé.

Non seulement le président Jerome Powell n'a pas contesté les 150 points de base de réduction des taux prévus par les marchés pour 2024, mais il est même allé jusqu'à dire que le moment de discuter d'une baisse des taux était "en train de se profiler".

Il s'en est suivi une reprise de pratiquement tous les marchés. Le Dow Jones a clôturé la nuit dernière sur un deuxième record consécutif, l'or a repassé la barre des 2 000 dollars l'once et le bitcoin a enregistré une troisième hausse quotidienne.

Les actions s'attendent à une année 2024 sur le thème de Boucles d'or, où la croissance ralentit, mais pas au point de faire basculer l'économie dans la récession, tandis que les obligations ont accueilli favorablement la perspective de baisses de taux d'une ampleur telle qu'elles s'accompagnent généralement d'un ralentissement plus marqué.

Les deux ne peuvent pas avoir raison et des réductions de 150 points de base semblent ambitieuses, étant donné que le marché du travail est robuste, que les dépenses de consommation se maintiennent bien et que les conditions financières sont déjà à leur niveau le plus bas depuis juillet, selon un indice compilé par Goldman Sachs.

Pour l'instant, personne ne se préoccupe trop des détails. Il y a aussi la question de l'énorme quantité d'argent liquide qui reste sur la touche dans les fonds du marché monétaire.

Les données publiées cette semaine par l'Investment Company Institute font état d'un total de près de 6 000 milliards de dollars placés dans des fonds du marché monétaire. Une partie au moins de ces fonds cherchera, à un moment ou à un autre, à se loger, de préférence avec un certain rendement.

Les données de BlackRock, qui remontent à 1995, montrent que les liquidités ont rapporté en moyenne 4,5 % dans l'année qui a suivi la dernière hausse de taux d'un cycle par la Fed, alors que les actions américaines ont bondi de 24,3 % et les titres de créance de qualité de 13,6 %.

L'indice S&P 500 a progressé d'environ 23 % cette année, bien qu'une grande partie de cette hausse ait été réalisée par les grandes capitalisations technologiques. Le S&P à pondération égale, en revanche, n'a progressé que de 11 %, ce qui constitue sa pire performance annuelle par rapport à l'indice de référence depuis 1998, année au cours de laquelle il avait enregistré une sous-performance de 16 points de pourcentage.

L'ambiance est aujourd'hui à la bonne humeur. Les contrats à terme annoncent un début d'année optimiste à Wall Street. L'indice S&P enregistre sa septième semaine consécutive de hausse, tandis que la trajectoire ascendante du Dow Jones pourrait bien inciter les collectionneurs de souvenirs à se mettre en quête de chapeaux "40 000". Le chemin à parcourir pour y parvenir pourrait s'avérer volatile.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

* Indice manufacturier de la Fed de New York Décembre 0830 ET

* Production industrielle Novembre 0915 ET

* S&P Global flash PMIs Décembre 0945 ET