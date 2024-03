Le dollar américain s'est légèrement affaibli lundi, au début d'une semaine chargée pour les marchés, avec le budget britannique, une réunion de la Banque centrale européenne, les données sur l'emploi aux États-Unis et d'importants événements politiques en Chine et aux États-Unis.

Les regards étaient également tournés vers le bitcoin, qui a atteint un pic de plus de deux ans au-dessus de 65 000 dollars après un week-end calme, poussé à la hausse ces dernières semaines par des flux importants dans les fonds négociés en bourse de crypto-monnaies, en particulier aux États-Unis.

L'euro a augmenté de 0,13 % à 1,08 $, la livre sterling a gagné 0,19 % à 1,2677 $ et le yen japonais a fluctué autour du niveau très surveillé de 150 pour un dollar. Le dollar était en hausse de 0,20 % à 150,43 yens.

L'indice du dollar - qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises - est resté stable à 103,82, oscillant étroitement dans la moitié inférieure de la fourchette 103,43-104,97 qu'il a connue au cours du mois dernier.

"La semaine à venir sera chargée en événements à risque aux États-Unis et en Europe, ce qui pourrait certainement déclencher une augmentation de la volatilité à partir des niveaux actuels très bas", a déclaré Lee Hardman, analyste principal des devises chez MUFG.

Il a ajouté qu'il y avait des raisons pour lesquelles les événements majeurs pourraient, isolément, laisser les marchés indifférents.

Aux États-Unis, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, témoigne devant les législateurs mercredi et jeudi, puis il y a les données sur les emplois américains vendredi, les prévisions indiquant une augmentation toujours solide de 200 000 après le bond en avant de 353 000 en janvier.

Cette semaine, il y aura également le "Super Tuesday", le jour le plus important du calendrier des primaires présidentielles américaines.

"Les chiffres de l'emploi pourraient être le facteur le plus important, car M. Powell est probablement à l'aise avec les prix actuels du marché pour les réductions de la Fed, tandis que si nous avons de nouveau des chiffres de l'emploi élevés après le dernier rapport en grande pompe, cela pourrait affecter les attentes du marché (pour la politique de la Fed)", a déclaré M. Hardman.

ATTENTES EN MATIÈRE DE TAUX

Au début de l'année 2024, les marchés tablaient sur des baisses substantielles des taux d'intérêt, mais les opérateurs ont depuis réduit ces paris.

Les prix sur les marchés des produits dérivés reflètent désormais les attentes d'une première baisse des taux de la Fed en juin, avec trois ou quatre baisses de 25 points de base cette année, ce qui n'est pas très éloigné des projections de la Fed publiées en décembre.

Alors que les prévisions concernant les autres banques centrales, notamment la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre, ont évolué pratiquement au même rythme, la volatilité des devises - qui dépend en partie de l'évolution des différentiels de taux d'intérêt - a été étonnamment faible et a atteint son niveau le plus bas depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le budget britannique doit être présenté mercredi, et le ministre des finances Jeremy Hunt a tenté d'atténuer les spéculations sur d'importantes réductions d'impôts préélectorales. La Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi.

La plupart des responsables politiques de la BCE se sont montrés prudents et n'ont pas laissé entendre qu'ils allaient bientôt réduire les taux d'intérêt.

M. Hardman a déclaré que les données sur l'inflation dans la zone euro, plus élevées que prévu la semaine dernière, signifiaient qu'il était peu probable que la BCE dise quoi que ce soit lors de la réunion de cette semaine pour inciter les marchés à anticiper la première baisse des taux, actuellement prévue en juin.

Le franc suisse a brièvement bondi après que l'inflation suisse de février soit apparue un peu plus élevée que prévu à 1,2 % par rapport à l'année précédente, bien que toujours inférieure au niveau de janvier et bien en deçà de la fourchette cible de 0 à 2 % de la Banque nationale suisse.

La devise a perdu une partie de ses gains et contre le franc, le dollar était en hausse de 0,09% à 0,8837 francs et l'euro a gagné 0,23% à 0,9594...

Le dollar australien était en baisse d'un cheveu à 0,6524 $, les traders attendant les données du PIB local mercredi. Compte tenu des liens économiques étroits entre l'Australie et la Chine, la monnaie sera également influencée par la réunion annuelle du Parlement chinois qui commence mardi et au cours de laquelle les autorités annonceront l'objectif du PIB et devraient dévoiler des plans de relance économique modérés.