Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Si vous aviez besoin d'une illustration de l'"exceptionnalisme" économique des États-Unis, il vous suffirait de comparer leur économie toujours florissante avec les nouvelles de cette semaine selon lesquelles le Japon et la Grande-Bretagne sont entrés en récession technique à la fin de l'année dernière, tandis que la zone euro a stagné.

Au moins une partie de cette surperformance fulgurante par rapport à la plupart des autres économies du G7 est liée à l'excellence de son secteur technologique, qui a été à nouveau stimulé l'année dernière par la "délocalisation" de la production de puces et par le boom de l'intelligence artificielle.

Le géant de la fabrication de puces Nvidia a une fois de plus volé la vedette mercredi, avec une nouvelle hausse de 2,5 % qui a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle d'Alphabet et de devenir la troisième entreprise américaine la plus précieuse, derrière Apple et Microsoft.

Et malgré l'hésitation du début de semaine face à une inflation élevée en janvier, qui a brièvement atténué les espoirs de réduction des taux d'intérêt, les actions de Wall Street se sont fortement redressées mercredi et les contrats à terme ont maintenu ces gains au cours de la nuit. La longue liste de bilans de santé économiques de jeudi, y compris les résultats de janvier pour le commerce de détail et l'industrie, constitue maintenant le prochain point d'inflexion.

L'indice S&P500 a regagné près de 1 % pour repasser la barre des 5 000 points. Ce n'est pas seulement le Nasdaq, à forte composante technologique, qui a mené le mouvement : l'indice des petites capitalisations Russell 2000 a regagné près de 2,5 %, les craintes d'une baisse des taux d'intérêt s'étant quelque peu apaisées.

Mais, Nvidia mis à part, l'effervescence dans les noms technologiques individuels s'est poursuivie. Uber a bondi de près de 15 % pour atteindre un niveau record, stimulé par un plan de rachat d'actions de 7 milliards de dollars, tandis que Lyft a grimpé de 35 % après que son bénéfice a dépassé les estimations et qu'il a signalé un flux de trésorerie disponible positif pour la première fois de l'année.

Jeudi, la situation macroéconomique relativement plus sombre à l'étranger a donné le ton.

Le Japon a annoncé que son économie était entrée de manière inattendue en récession à la fin de l'année dernière, perdant ainsi son titre de troisième économie mondiale au profit de l'Allemagne et soulevant des doutes quant à la date à laquelle la Banque du Japon commencera à mettre fin à sa politique monétaire ultra-libre qui dure depuis dix ans.

Malgré les implications de la politique de la Banque du Japon, le yen s'est raffermi pour atteindre le niveau de 150 dollars, les marchés se méfiant toujours des avertissements de la banque centrale de cette semaine concernant la faiblesse excessive de la monnaie.

Mais ni le raffermissement du yen, ni la mise à jour négative du PIB n'ont pu arrêter les actions de Tokyo, où la fièvre des puces a également contribué à porter le Nikkei à un nouveau sommet de 34 ans, qui laisse maintenant l'indice à moins de 2 % du record établi en 1990.

Le géant de l'équipement de fabrication de puces Tokyo Electron a apporté la contribution la plus importante, avec un bond de 5 %. SoftBank, investisseur dans des start-ups axées sur l'intelligence artificielle, a grimpé de 3,6 %. Les bénéfices des entreprises ont également produit quelques grands gagnants, avec la société d'énergie verte Ebara et la société de commerce électronique Rakuten qui ont fait un bond de près de 16 % chacune.

L'ambiance macroéconomique morose qui règne en Grande-Bretagne n'a guère contribué à l'essor du marché boursier, dont l'indice FTSE a stagné.

L'économie britannique est entrée en récession au second semestre 2023, ce qui constitue une toile de fond difficile avant les élections prévues cette année pour le Premier ministre Rishi Sunak. Le PIB s'est contracté de 0,3 % au dernier trimestre, après avoir reculé de 0,1 % entre juillet et septembre.

La contraction du quatrième trimestre a été supérieure aux estimations de tous les économistes interrogés par Reuters.

Ce qui semble être une récession technique peu profonde ne fait que renforcer un marasme plus profond à long terme pour l'économie britannique, où l'Institut national de recherche économique et sociale souligne que le PIB a maintenant diminué entre le premier trimestre 2022 et le dernier trimestre 2023 et que le PIB par habitant reste inférieur aux niveaux antérieurs à la crise du Kosovo.

Pour la Banque d'Angleterre, cette nouvelle exercera une pression pour qu'elle assouplisse ses taux d'intérêt cette année, malgré une inflation supérieure à l'objectif fixé - qui, au moins, n'a pas augmenté à nouveau le mois dernier comme prévu.

Flirtant avec ses plus bas niveaux de l'année par rapport au dollar, la livre sterling a de nouveau reculé jeudi, tandis que les rendements des gilts ont baissé.

Le tableau des taux d'intérêt américains s'est de nouveau assombri, alors que les responsables de la Réserve fédérale, plus pessimistes, se sont détournés de la surprise de l'inflation des prix à la consommation en début de semaine.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré mercredi que le chemin de la Fed vers son objectif d'inflation de 2 % serait toujours en bonne voie même si les augmentations de prix étaient un peu plus fortes que prévu au cours des prochains mois et qu'elle devrait se garder d'attendre trop longtemps avant de réduire ses taux.

Les contrats à terme reviennent à des prix proches de 100 points de base de réduction des taux de la Fed pour 2024 et, aidés par une baisse des prix du pétrole brut, les rendements des bons du Trésor américain ont reculé.

La patronne de la Banque centrale européenne s'est montrée moins accommodante. Christine Lagarde a déclaré jeudi que la BCE devait éviter de réduire ses taux trop tôt, car cela pourrait prolonger l'inflation élevée et même forcer la banque à resserrer à nouveau sa politique.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de jeudi :

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, les ventes au détail et la production industrielle de janvier, les prix à l'importation et à l'exportation de janvier, l'indice NAHB du marché immobilier de février, l'enquête de la Fed de Philadelphie sur les entreprises de février, l'enquête de la Fed de New York sur l'industrie manufacturière de février ; les mises en chantier de janvier au Canada.

* Décision de la banque centrale du Chili

* Le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller et le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic s'expriment ; l'économiste en chef de la Banque centrale européenne Philip Lane s'exprime ; les décideurs de la Banque d'Angleterre Catherine Mann et Megan Greene s'expriment tous deux.

* Résultats des entreprises américaines : Consolidated Edison, Applied Materials, Alliant Energy, Deere, Southern, Ingersoll Rand, Zebra Tech, Roku, Doordash, Dropbox, CBRE, Mercer, Liberty Global, Cohu, Digital Realty, West Pharmaceuticals, Bio Rad Labs, Epam, Targa, Wendy's, Crocs, Genuine Parts, Laboratory Corp of America

* Le Trésor américain vend des bons à 4 semaines