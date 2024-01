Le prix de l'or a légèrement augmenté jeudi, aidé par un dollar américain plus faible et des rendements du Trésor plus bas, mais il est resté proche de ses plus bas niveaux en cinq semaines, les investisseurs ayant tempéré leur optimisme quant à la réduction des taux après les commentaires optimistes des responsables des banques centrales et des données robustes.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,2 % à 2 010,59 $ l'once à 0121 GMT, un jour après avoir chuté à 2 001,72 $ - son plus bas niveau depuis le 13 décembre.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3% à 2 012,40 $.

* Le dollar américain a baissé de 0,2%, rendant l'or moins cher pour les détenteurs de devises étrangères. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont également baissé.

* Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en décembre, maintenant l'économie sur des bases solides à l'aube de la nouvelle année.

* Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, devrait s'exprimer lors de deux événements distincts plus tard dans la journée.

* Le Financial Times a rapporté dimanche que M. Bostic a déclaré que l'inflation pourrait être "en dents de scie" si les décideurs politiques réduisaient les taux trop tôt, avertissant que la descente de l'inflation vers l'objectif de 2 % de la banque centrale était susceptible de ralentir dans les mois à venir.

* Les marchés monétaires parient sur 142 points de base de réduction des taux de la Fed cette année, tout en évaluant à 61 % la probabilité d'un assouplissement en mars, selon l'application de probabilité de taux d'intérêt de LSEG, IRPR.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* Le taux annuel d'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a augmenté pour la première fois en 10 mois en décembre.

* Les participants au marché ont également suivi l'évolution de la situation au Moyen-Orient, Israël ayant poursuivi son assaut sur le sud de la bande de Gaza.

* Les États-Unis ont mené une nouvelle série de frappes contre des cibles houthies au Yémen après que les militants ont revendiqué leur deuxième attaque cette semaine contre un navire américain dans la région de la mer Rouge.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,4% à 22,61 dollars l'once, le platine a grimpé de 0,2% à 885,38 dollars et le palladium a gagné 1,2% à 926,54 dollars.

