Les actions australiennes ont terminé en légère hausse lundi, tirées par des gains dans les secteurs des technologies de l'information et de l'or, suivant leurs homologues américaines après que de solides données sur l'emploi aient mis de côté les risques de récession dans la plus grande économie du monde.

L'indice S&P/ASX 200 a clôturé en hausse de 0,2 % à 7 789,100 après avoir terminé en baisse de 0,6 % vendredi.

"Le marché australien a démarré la nouvelle semaine avec une hausse modeste, soutenue par un rallye du secteur technologique de plus de 1%, reflétant la performance de ses homologues à Wall Street avant le week-end", a déclaré Hebe Chen, analyste de marché chez IG Markets.

Globalement, les participants au marché ont digéré les données du département du travail américain qui ont suggéré que plus de travailleurs ont été embauchés en mars, mais ont également souligné la possibilité que la Réserve fédérale retarde les réductions de taux.

Les investisseurs attendent maintenant les données de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, prévues plus tard dans la semaine, pour connaître la position de la Fed sur l'assouplissement de la politique monétaire.

Dans la bourse riche en ressources, les minières ont augmenté de 0,5 %, Rio Tinto gagnant 1 %.

Les valeurs informatiques ont augmenté de 1,2 %, Wisetech Global et les actions locales de Block Inc gagnant respectivement 0,8 % et 2 %.

Les valeurs aurifères ont augmenté de 2,7 %, soutenues par le lingot qui a atteint un nouveau record.

Les valeurs financières ont progressé de 0,1 %, les quatre grandes banques gagnant entre 0,1 % et 0,4 %.

Le secteur de l'énergie a chuté de 1,2 %, les prix du pétrole ayant baissé après qu'Israël a retiré davantage de soldats du sud de la bande de Gaza et s'est engagé à entamer de nouvelles discussions sur un éventuel cessez-le-feu dans ce conflit qui dure depuis six mois.

L'explorateur de pétrole et de gaz Beach Energy a chuté de 15 % après avoir revu à la hausse les estimations de coûts pour son projet gazier Waitsia Stage 2 en Australie occidentale.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a terminé la journée en baisse de 0,3 %, à 11 973,5900.

Les participants au marché s'attendent à ce que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ne modifie pas ses taux d'intérêt lors d'une réunion qui se tiendra dans le courant de la semaine, selon un sondage réalisé par Reuters. (Reportage de Rajasik Mukherjee ; Rédaction d'Eileen Soreng)