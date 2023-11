L'or s'est replié sous le seuil clé des 2 000 dollars mercredi, le dollar s'étant stabilisé après sa récente chute, bien que les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine a atteint la fin de son cycle de resserrement de la politique monétaire aient soutenu les prix de l'or.

L'or au comptant était en baisse de 0,1 % à 1 996,33 $ l'once, à 0335 GMT. Le lingot a atteint son plus haut niveau en trois semaines à 2 007,29 dollars lors de la session précédente.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 1 998,10 $.

"Les rendements plus faibles et le dollar ont été un avantage clair pour les prix de l'or, tout cela grâce à des données économiques américaines plus faibles qui ont mis en avant le cas pour la première réduction de la Fed en 2024", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de City Index.

Cependant, "le mouvement de baisse du dollar américain semble exagéré [...]. Et avec un week-end de quatre jours qui se profile aux États-Unis, l'or manque actuellement de jambes pour s'engager pleinement au-dessus de 2 000 dollars."

Le dollar s'est maintenu face à ses rivaux après être tombé à un plus bas de plus de 2 mois et demi lors de la dernière session, tandis que les rendements du Trésor américain à 10 ans sont restés proches de leurs plus bas niveaux depuis deux mois.

Un dollar plus faible rend l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

Lors de leur dernière réunion de politique monétaire, les responsables de la Fed ont convenu de procéder "avec prudence" et de ne relever les taux d'intérêt que si les progrès en matière de maîtrise de l'inflation s'essoufflaient, comme le montrent les minutes de la réunion qui s'est déroulée du 31 octobre au 1er novembre.

Mardi, les ventes de logements existants aux États-Unis ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus de 13 ans en octobre.

Les marchés évaluent actuellement à près de 60 % les chances d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base d'ici au mois de mai, selon l'outil FedWatch du CME. La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention d'or.

Les exportations d'or suisses en octobre ont atteint leur plus haut niveau depuis mai, les livraisons à l'Inde ayant augmenté pour répondre à la demande pendant la saison des fêtes dans ce pays, selon les données des douanes.

L'argent au comptant a augmenté de 0,1 % pour atteindre 23,75 dollars l'once, tandis que le platine est resté stable à 933,98 dollars. Le palladium a glissé de 1,2 % à 1 065,24 $. (Reportage de Brijesh Patel à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)