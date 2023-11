L'or s'est efforcé de trouver un élan mercredi, alors que les investisseurs attendaient plus de clarté sur les taux d'intérêt de la part du chef de la Réserve fédérale après les messages mitigés d'une série de décideurs de la banque centrale américaine.

L'or au comptant était inchangé à 1 968,11 $ l'once à 0247 GMT après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 24 octobre mardi. Les contrats à terme sur l'or américain ont peu changé à 1 974,70 $.

"La prime de risque géopolitique est en train d'être digérée et comme les banques centrales se sont détournées des hausses de taux, cela a finalement poussé les rendements à la baisse. Il n'y a donc pas beaucoup de catalyseurs pour l'or cette semaine", a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macro mondiale chez Tastylive.

Mardi, plusieurs responsables de la Fed ont maintenu un ton équilibré sur la prochaine décision de la banque centrale, mais ont indiqué qu'ils se concentreraient sur des données économiques supplémentaires et sur l'impact des rendements obligataires à long terme plus élevés.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré que la banque centrale avait fait des progrès significatifs dans sa lutte pour réduire l'inflation, tandis que Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a réitéré son point de vue selon lequel la banque centrale devrait probablement augmenter à nouveau les taux à court terme.

Les investisseurs attendent maintenant avec impatience les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, qui doit s'exprimer mercredi et jeudi.

"Nous devrions assister à une réaffirmation de ce que M. Powell a dit il y a environ trois semaines à l'Economic Club of New York, et au FOMC (Federal Open Market Committee) la semaine dernière, à savoir que la Fed va maintenir les taux à ces niveaux, mais que les hausses sont probablement terminées", a déclaré M. Spivak.

Les contrats à terme indiquent qu'il y a environ 15 % de chances que les taux soient à nouveau relevés d'ici janvier, mais qu'il y a 20 % de chances qu'ils soient réduits dès le mois de mars, selon l'outil FedWatch du CME.

La baisse des taux d'intérêt renforce l'attrait des lingots à rendement nul.

Ailleurs, l'argent au comptant a baissé de 0,3 % à 22,55 dollars l'once, tandis que le platine a reculé de 0,1 % à 890,42 dollars. Le palladium a chuté de 0,8% à 1 047,03 dollars, son plus bas niveau depuis octobre 2018.