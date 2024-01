Le prix de l'or est resté proche de son plus bas niveau en cinq semaines jeudi, alors que les remarques optimistes des responsables de la Réserve fédérale et des données solides ont atténué les attentes des investisseurs quant à des réductions plus importantes et plus précoces des taux d'intérêt aux États-Unis cette année.

L'or au comptant a augmenté de 0,1 % à 2 008,59 $ l'once à 0347 GMT, un jour après avoir chuté à 2 001,72 $ - son plus bas niveau depuis le 13 décembre.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2 % à 2 010,70 $.

Le dollar s'est considérablement renforcé ces derniers jours, ce qui a pesé sur les prix de l'or, a déclaré Brian Lan du courtier GoldSilver Central, basé à Singapour.

Le dollar s'est maintenu près d'un pic de cinq semaines après que les ventes au détail américaines aient augmenté plus que prévu en décembre, ce qui maintient l'économie sur des bases solides à l'approche de la nouvelle année. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans sont également restés proches de leurs plus hauts niveaux depuis cinq semaines.

Un dollar plus fort rend l'or au prix du billet vert plus cher pour les détenteurs de devises étrangères.

"L'année vient de commencer et beaucoup d'investisseurs pensent que les prix ne vont pas augmenter, il est donc temps de prendre des bénéfices... c'est un cycle de marché habituel d'après ce que nous voyons", a déclaré M. Lan de GoldSilver.

Les traders surveilleront les remarques du président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, qui devrait s'exprimer lors de deux événements distincts plus tard dans la journée.

M. Bostic a déclaré que l'inflation pourrait être "en dents de scie" si les décideurs politiques réduisaient les taux trop tôt, faisant écho à la remarque du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, selon laquelle la Fed ne devrait pas se précipiter pour réduire les taux d'intérêt jusqu'à ce que la baisse de l'inflation puisse clairement être maintenue.

Les marchés monétaires parient sur 142 points de base de réduction des taux de la Fed cette année, tout en évaluant à 61 % les chances d'un assouplissement en mars, selon l'outil de probabilité des taux d'intérêt de LSEG, l'IRPR.

La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots.

L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % à 22,61 $ l'once, le platine a grimpé de 0,3 % à 885,86 $ et le palladium a gagné 1,1 % à 925,32 $.