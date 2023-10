L'or a légèrement progressé vendredi et s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis sept mois, soutenu par les tensions au Moyen-Orient et les attentes selon lesquelles les taux d'intérêt américains pourraient avoir atteint leur maximum, alors que les marchés évaluent les dernières données sur l'inflation.

L'or au comptant était en hausse de 0,3 % à 1 873,25 $ l'once à 0343 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont ajouté 0,2 % à 1 885,80 $.

Les rendements du Trésor américain et le dollar ont inversé la tendance en Asie vendredi, après s'être renforcés au cours de la dernière session après que les données aient montré que les prix à la consommation américains ont augmenté en septembre.

"Les prix à la consommation ont augmenté en septembre. Le chiffre de base était plus bas comme prévu... et il ne semble pas que cela change vraiment le calcul de la Fed", a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macro mondiale, Tastylive.

"Nous n'avons pas encore vu ce que signifie une hausse à long terme. On s'attend à ce que le cycle de hausse des taux soit maintenant terminé et les signaux de la Fed que nous recevons semblent confirmer ce point de vue".

Avant les données sur l'inflation, l'or avait atteint jeudi son plus haut niveau en deux semaines, stimulé par l'attitude dovish des principaux décideurs politiques qui ont noté que la récente hausse des rendements du Trésor américain pourrait rendre moins nécessaires de nouvelles hausses de taux.

Cette attitude, conjuguée à la demande de valeurs refuges dans le contexte des affrontements militaires entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, a permis à l'actif sans rendement d'enregistrer une hausse de plus de 2 % cette semaine, la plus importante depuis la mi-mars.

Les investisseurs ont également évalué les dernières données sur l'inflation en Chine, le plus grand consommateur d'or, qui ont montré que les prix à la consommation ont faibli et que les prix à la production ont diminué légèrement plus vite que prévu en septembre, les deux indicateurs montrant des pressions déflationnistes persistantes.

L'argent au comptant a augmenté de 0,5 % pour atteindre 21,94 dollars l'once, alors qu'il s'apprêtait à enregistrer sa première hausse hebdomadaire en trois semaines.

Le platine a baissé de 0,1% à 867,28 dollars et le palladium est resté stable à 1 144,28 dollars, les deux étant sur la voie d'une baisse hebdomadaire. (Reportage de Swati Verma et Anjana Anil à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Varun H K)