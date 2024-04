Le prix de l'or a atteint un nouveau record pour la quatrième séance consécutive mercredi, un cocktail de facteurs - tensions croissantes au Moyen-Orient, attentes de réduction des taux d'intérêt américains et inflation galopante - ayant renforcé l'attrait du lingot.

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 283,07 $ l'once, à 10:55 a.m. EDT (1455 GMT) après avoir atteint un record de 2 288,09 $ plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,9% à 2 303,50 $.

"La probabilité d'une réduction des taux est toujours présente, mais les données sont toujours très solides. Il s'agit d'une année électorale, donc je ne pense pas que la Fed sera tenue responsable d'un quelconque effondrement du marché", a déclaré Daniel Pavilonis, stratège principal du marché chez RJO Futures.

Deux responsables politiques de la Réserve fédérale ont déclaré mardi qu'ils pensaient qu'il serait "raisonnable" de réduire les taux d'intérêt américains trois fois cette année, même si des données économiques récentes plus solides ont semé le doute chez les investisseurs quant à ce résultat.

L'or, qui constitue une protection contre l'inflation et une valeur refuge en période d'incertitude politique et économique, a augmenté de plus de 10 % depuis le début de l'année, grâce aux achats importants des banques centrales et à la demande de valeurs refuges.

Des données ont montré que la croissance du secteur des services aux États-Unis s'est encore ralentie en mars, tandis qu'une mesure des prix payés par les entreprises pour les intrants est tombée à son plus bas niveau depuis quatre ans, ce qui est de bon augure pour les perspectives d'inflation.

Les investisseurs attendent maintenant les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, plus tard dans la journée, pour obtenir des indices sur la date à laquelle la banque centrale procédera à sa première baisse de taux.

"Nous restons plutôt prudents sur l'or et pensons qu'il y a plus de baisse que de hausse des prix par rapport aux niveaux actuels. Cela dit, nous reconnaissons également que les risques de prix à court terme sont biaisés à la hausse, compte tenu de l'humeur haussière du marché", a déclaré Carsten Menke, analyste chez Julius Baer.

L'argent a augmenté de 2,6 % pour atteindre 26,83 dollars l'once et s'est négocié à son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans.

Le platine a augmenté de 1,6 % à 933,55 dollars et le palladium a gagné 0,9 % à 1 013,00 dollars.