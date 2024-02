Le prix de l'or s'est stabilisé jeudi, le refus des responsables de la Réserve fédérale américaine de répondre aux espoirs de baisse des taux d'intérêt ayant compensé la demande de valeur refuge après le rejet par Israël d'une offre de cessez-le-feu du Hamas dans le cadre des pourparlers en cours pour mettre fin au conflit de la bande de Gaza.

L'or au comptant s'est maintenu à 2 033,56 $ l'once, à 0427 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 2 049,00 dollars l'once.

D'une part, il y a suffisamment de préoccupations géopolitiques pour maintenir l'achat de valeurs refuges à l'ordre du jour, ce qui limite la baisse de l'or, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade, ajoutant, mais d'autre part, les retards sur le calendrier des réductions potentielles de taux agissent comme une limite au potentiel de hausse immédiate de l'or.

Les responsables de la Fed veulent attendre avant de réduire les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que l'inflation est en train de redescendre à 2 %.

Des taux d'intérêt élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots.

La baisse du lingot a été limitée car les inquiétudes concernant le secteur bancaire régional américain sont restées d'actualité après que Moody's a abaissé la note de New York Community Bancorp à "junk", citant la pression sur son financement et sa liquidité.

L'or, considéré comme une valeur refuge, a tendance à s'apprécier en période d'incertitude politique et économique. Les investisseurs seront attentifs aux données hebdomadaires sur les demandes d'emploi aux États-Unis prévues à 1330 GMT après que le rapport mensuel sur les emplois non agricoles de la semaine dernière ait été plus élevé que prévu, montrant des signes de force persistante dans le marché du travail.

Le palladium au comptant a atteint son plus bas niveau depuis cinq ans, perdant 0,2 % à 893,16 $ l'once.

"La demande ne semble pas fantastique en ce moment, que ce soit en raison des changements dans l'industrie automobile (VE) ou des difficultés du secteur industriel dans des pays comme l'Allemagne et la Chine. Le momentum et le sentiment sont fermement contre le prix du palladium", a déclaré M. Waterer.

L'argent au comptant a augmenté de 0,2 % pour atteindre 22,24 dollars l'once et le platine a augmenté de 0,1 % pour atteindre 880,05 dollars.