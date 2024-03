L'or est resté stable mardi, les investisseurs restant sur la touche avant la réunion de politique de la Réserve fédérale américaine cette semaine, qui pourrait fournir des indices supplémentaires sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt cette année.

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 161,79 $ l'once, à 0237 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1 % à 2 165,30 $.

Avec la Fed largement attendue pour maintenir les taux à la fin de sa réunion de politique monétaire de deux jours mercredi, le marché attend les projections économiques et de taux d'intérêt mises à jour par les décideurs.

"L'or reste au-dessus du niveau de soutien de 2150 dollars l'once et tant qu'il peut rester au-dessus de ce niveau, des gains pourraient être en magasin à court terme en fonction du ton délivré par le président de la Fed, Jerome Powell, cette semaine", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

"Si la Fed se concentre sur les chiffres récents de l'IPC et de l'IPP et sur la solidité du marché du travail, nous pourrions voir certains des espoirs de réduction des taux se dissiper, auquel cas nous pourrions voir l'or plonger sous ce niveau de soutien et s'orienter à la baisse à court terme."

Le prix de l'or a chuté de 1 % la semaine dernière après que les données ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté solidement en février et que les prix à la production ont augmenté plus que prévu, ce qui a réduit les espoirs de réductions anticipées des taux de la Fed.

La hausse des taux d'intérêt réduit l'intérêt de détenir de l'or sans rendement. Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs évaluent actuellement à 51 % la probabilité d'une réduction des taux de la Fed en juin, contre 56 % lundi.

Outre la Fed, les banques centrales du Japon, de l'Angleterre, de l'Australie, de la Norvège, de la Suisse, du Mexique, de Taïwan, du Brésil et de l'Indonésie se réunissent également cette semaine, et la plupart d'entre elles ne devraient pas modifier leurs taux.

L'argent au comptant a gagné 0,4 % à 25,13 dollars l'once, le platine a baissé de 0,3 % à 915,60 dollars, le palladium a glissé de 0,8 % à 1 024,16 dollars.