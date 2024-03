Le prix de l'or s'est raffermi près de ses plus hauts niveaux mensuels vendredi et s'apprêtait à enregistrer une deuxième hausse hebdomadaire après que les données aient montré que l'inflation américaine s'atténuait progressivement, tandis que les traders se concentraient sur les remarques d'une série de responsables de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 2043,98 dollars l'once, à 01h50 GMT, après avoir atteint 2050,59 dollars jeudi, son plus haut niveau depuis le 2 février. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 2 052,40 dollars.

* Les données de jeudi ont montré que l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) a augmenté de 0,3% en janvier, tandis que l'indice de base des prix PCE a augmenté de 0,4%. Au cours des 12 mois précédant janvier, l'inflation a augmenté de 2,4 % - la plus faible depuis près de trois ans.

* Les banquiers centraux américains ne tiennent pas compte des données récentes montrant que les pressions sur les prix ont rebondi le mois dernier, et se concentrent plutôt sur les progrès globaux de l'inflation qui, selon eux, prépareront probablement le terrain pour des réductions de taux d'intérêt plus tard dans l'année.

* Au moins six autres responsables de la Fed doivent s'exprimer vendredi.

* Les traders parient sur environ trois réductions de taux d'intérêt d'un quart de point (25 points de base) pour 2024 aux États-Unis, avec 65 % de chances que la première ait lieu en juin, selon l'app de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG.

* La baisse des taux d'intérêt renforce l'attrait des lingots sans rendement.

* Le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, le SPDR Gold Trust, a perdu 3,3 % en février et 6,4 % depuis le début de l'année.

* Le producteur de métaux du groupe platine Impala Platinum pourrait fermer certaines de ses exploitations minières sud-africaines déficitaires si les prix des métaux se détériorent davantage et si les efforts de restructuration ne parviennent pas à améliorer les marges, a déclaré le PDG Nico Muller.

* Le platine a augmenté de 0,5% à 880,45 dollars l'once, et le palladium a augmenté de 0,2% à 943,37 dollars, tandis que l'argent a baissé de 0,1% à 22,64 dollars. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0500 Inde PMI Mfg Fév 0700 Royaume-Uni Prix de l'immobilier Nationwide Fév 0900 Zone euro PMI Mfg Fév 0930 Royaume-Uni PMI Mfg Fév 1330 Fed américaine Barkin parle -- 1445 États-Unis PMI Mfg S&P Mfg PMI fév 1500 US ISM Mfg PMI fév 1500 US U Mich Sentiment Final fév 1500 US Construction Spending Jan 1515 US Fed's Waller, Logan speak -- 1715 US Fed's Bostic speaks -- 1830 US Fed's Daly speaks -- 2030 US Fed's Kugler speaks -- (Reporting by Harshit Verma in Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)