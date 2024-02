Les indices boursiers américains ont évolué en dents de scie mardi, les investisseurs attendant un rapport crucial sur l'inflation et d'autres données économiques qui pourraient influencer les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et mettre à l'épreuve le récent redressement des marchés.

Le marché se concentre à nouveau sur la politique monétaire de la Fed après que la frénésie autour de l'intelligence artificielle (IA) ait éclipsé la semaine dernière les inquiétudes concernant le report des réductions de taux et ait poussé le S&P 500 et le Dow Jones industrials vers de nouveaux sommets.

Le fait marquant de cette semaine sera la publication, jeudi, de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de janvier, la jauge d'inflation préférée de la Fed.

Si la lecture de l'indice PCE laisse entrevoir une inflation rigide, comme les données récentes sur les prix à la consommation et à la production, cela pourrait avoir un impact sur la politique monétaire de la Fed et conduire les traders à repousser leurs paris sur le calendrier des baisses de taux cette année.

Les rapports sur le produit intérieur brut (PIB), les demandes d'allocations chômage et l'activité manufacturière, attendus cette semaine, fourniront d'autres indices sur le calendrier des réductions de taux.

"Des données favorables - c'est-à-dire une croissance résistante mais pas anormalement forte, associée à une inflation en baisse - permettraient aux haussiers du marché de surfer sur la vague 'Boucle d'or'", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank, faisant référence à la possibilité pour la Fed de faire baisser l'inflation sans nuire à l'économie.

"Une remontée de l'inflation n'est pas une bonne nouvelle pour les colombes de la Fed, qui ont déjà abandonné l'idée que la Fed réduirait ses taux d'ici mars, puis d'ici mai, et qui réduisent à présent leurs attentes concernant la réduction de juin.

Actuellement, 63 % des traders s'attendent à ce que la Fed commence à réduire ses taux d'ici juin, contre près de 98 % à la fin du mois de janvier, selon l'outil FedWatch du CME Group. Les paris pour une baisse des taux en juillet s'élèvent à 83,6 %.

Plus tard dans la journée, les investisseurs prendront connaissance des données sur les biens durables, suivies d'une enquête sur la confiance des consommateurs en février, réalisée par le Conference Board.

L'attention sera également portée sur les commentaires de certains décideurs politiques de la Fed, y compris les membres votants, le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic, le chef de la Fed de New York John Williams et le gouverneur du Conseil de la Fed Christopher Waller, qui doivent s'exprimer cette semaine.

À 5:20 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 2 points, ou 0,01%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 4,25 points, ou 0,08%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 34,75 points, ou 0,19%.

Tesla a surpassé ses homologues à forte capitalisation boursière, augmentant de 1,5 % dans les échanges de prémarché, tandis que Micron Technology, un bénéficiaire de la reprise de l'IA, a augmenté de 2,6 % après une progression de 4 % au cours de la session précédente.

Zoom Video Communications a fait un bond de 12,0 %, le fournisseur de services de vidéoconférence ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions grâce à la forte demande pour son portefeuille de produits en expansion.

Parmi les autres titres, Unity Software a plongé de 14,5 % après que le fournisseur de logiciels de jeux vidéo a annoncé des revenus annuels inférieurs aux estimations. (Reportage d'Amruta Khandekar ; Rédaction de Shinjini Ganguli)