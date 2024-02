Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés chinois ouvrent lundi, après les vacances du Nouvel An lunaire. Les investisseurs espèrent que la dynamique positive observée la semaine dernière dans la région se poursuivra malgré les signes indiquant que l'inflation américaine, et par conséquent les taux d'intérêt, pourraient être plus stables que prévu.

Les actions asiatiques ont le vent en poupe - l'indice MSCI Asia & Pacific ex-Japan a enregistré la semaine dernière sa meilleure semaine de l'année, avec un gain de 2 %, et sa plus longue série de gains hebdomadaires depuis plus d'un an, soit quatre semaines consécutives de hausse.

Est-ce une coïncidence que la Chine ait été fermée ? Les investisseurs pourraient tirer leurs conclusions lundi, lorsque la Chine rouvrira ses portes.

Certains signes indiquent que la morosité chinoise est en train de se dissiper, même si ce n'est que temporairement. Les actions ont rebondi après avoir atteint leur niveau le plus bas depuis cinq ans, et les chiffres officiels de dimanche ont montré que les revenus du tourisme pendant les vacances du Nouvel An lunaire ont dépassé les niveaux d'avant la crise du COVID.

Ces données soulageront les décideurs politiques confrontés au ralentissement de la croissance, aux risques de déflation, à la faiblesse de la demande des consommateurs et à l'effondrement du secteur immobilier, même si la durabilité de l'essor du tourisme reste incertaine.

Dimanche, la banque centrale chinoise a laissé son taux directeur inchangé, comme prévu, lors du renouvellement des prêts à moyen terme arrivant à échéance, ce qui indique que les taux préférentiels des prêts de référence seront également maintenus en suspens plus tard dans la semaine.

Pékin tente de trouver un équilibre délicat pour soutenir l'économie à un moment où les signes d'une pression déflationniste persistante appellent à davantage de stimulants. Mais un assouplissement agressif risque de raviver la pression à la dépréciation du yuan et les sorties de capitaux.

La semaine dernière, les chiffres étonnamment élevés de l'inflation des prix à la production et à la consommation aux États-Unis ont fait grimper les rendements du Trésor, renforcé le dollar et suscité des doutes quant à l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt de la Fed cette année. Une deuxième vague d'inflation est-elle en train de se former ?

Ce resserrement général des conditions financières pourrait tempérer l'optimisme des marchés asiatiques lundi. La semaine dernière, l'indice des conditions financières des marchés émergents de Goldman Sachs a atteint son niveau le plus élevé en trois mois.

L'essor des marchés japonais, quant à lui, ne montre aucun signe d'affaiblissement. Le Nikkei a augmenté de 4,3 % la semaine dernière et est maintenant en hausse de 15 % depuis le début de l'année, soutenu par un optimisme croissant quant aux perspectives de bénéfices des entreprises japonaises et par une monnaie très faible.

Le Nikkei étant à quelques centaines de points de nouveaux records historiques, le marché est probablement mûr pour une prise de bénéfices. Mais si le dollar se maintient au-dessus de 150 yens et teste à nouveau son récent pic de 33 ans autour de 152 yens, un nouveau record se profile à l'horizon.

Les points forts du calendrier économique asiatique de lundi sont le PIB du quatrième trimestre de la Thaïlande et les commandes de machines au Japon. Les données sur les investissements directs étrangers en Chine pourraient également être publiées.

Les décisions relatives aux taux d'intérêt en Corée du Sud et en Indonésie, une avalanche de rapports PMI sur l'ensemble du continent et le compte rendu de la réunion de la Banque de réserve d'Australie contribueront à donner le ton plus tard dans la semaine.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- PIB de la Thaïlande (T4)

- Commerce de la Thaïlande (janvier)

- Commandes de machines au Japon (décembre)