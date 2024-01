Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Les marchés de Wall Street, déprimés et se demandant s'ils n'ont pas trop anticipé les spéculations sur les baisses de taux d'intérêt, ont reporté leur attention sur le moteur économique chinois en panne et sur les chiffres de la vente au détail pour les fêtes de fin d'année.

Les marchés mondiaux ont semblé revenir cette semaine à la vision du verre à moitié vide de 2024 avec laquelle ils avaient commencé l'année - irrités par les mises à jour sur l'inflation, les banquiers centraux obstinés, un début mitigé de la saison des bénéfices et des poches inquiétantes de faiblesse économique.

Les développements géopolitiques encore obscurs en mer Rouge et ailleurs, et ce qu'ils pourraient signifier pour les prix du transport maritime et des marchandises, le début de l'année électorale américaine et les querelles budgétaires au Congrès ont également contribué à saper les marchés obligataires et boursiers.

Alors que les actions mondiales affichent depuis le début de l'année des pertes de l'ordre de 1,5 %, les dernières données économiques de la Chine n'ont guère contribué à améliorer l'ambiance mercredi.

Dans des chiffres apparemment divulgués par le premier ministre Li Qiang à Davos mardi, la Chine a déclaré que son économie avait progressé de 5,2 % en 2023, ce qui est inférieur aux prévisions du consensus et s'accompagne d'une baisse des ventes au détail en décembre et d'un autre résultat mitigé dans l'industrie.

Ces chiffres ont fait monter la pression en faveur d'un soutien monétaire et budgétaire supplémentaire, ce qui a ramené le yuan à son plus bas niveau depuis deux mois face à un dollar en pleine résurgence.

L'indice boursier chinois de référence, dont les performances ont été inférieures de 34 % à celles de l'indice MSCI pour l'ensemble des pays au cours de l'année écoulée, a encore chuté de 2 % mercredi.

Outre l'effondrement du secteur immobilier et le retrait des capitaux étrangers en raison des tensions politiques, la Chine est confrontée à des problèmes encore plus graves.

La deuxième économie mondiale a déclaré que sa population avait diminué pour la deuxième année consécutive en 2023, alors qu'un taux de natalité historiquement bas menace d'avoir des effets profonds à long terme sur le potentiel de croissance de l'économie.

Ailleurs mardi, la Grande-Bretagne a rejoint le Canada - et les États-Unis - en annonçant une inflation globale supérieure aux prévisions pour le mois de décembre. Bien que les différences d'appréciation de la dynamique de la désinflation en général aient rendu difficile une surinterprétation des dernières surprises, elles ont fait disparaître les paris sur une baisse des taux dans les deux pays et ont affecté leurs marchés obligataires respectifs.

Les responsables de la Banque centrale européenne ont jeté de l'eau froide sur la question de l'assouplissement tout au long de la semaine.

À Wall Street, les spéculations sur la date de la première baisse des taux de la Réserve fédérale cette année continuent de fluctuer, même si les prix du marché restent assez agressifs quant à l'ampleur de l'assouplissement à venir. Le marché des contrats à terme continue de considérer qu'il y a deux tiers de chances que les taux soient abaissés dès le mois de mars et 150 points de base d'ici la fin de l'année.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré mardi que les États-Unis étaient "à portée de main" de l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed, mais que la banque centrale ne devait pas se hâter de réduire ses taux d'intérêt. Le patron de la Fed de New York, John Williams, et la gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, interviendront plus tard.

Les marchés du Trésor semblent plus agités, avec une remontée des rendements à 10 ans au plus haut de l'année jusqu'à présent et des rendements à 2 ans qui ont rebondi de 16 points de base en seulement deux jours pour atteindre 4,28 %.

La dernière enquête de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds indique un recul important des obligations à long terme malgré un consensus écrasant sur la baisse des rendements en 2024. Les marchés surveilleront de près le quasi-doublement des ventes de nouvelles dettes du Trésor cette année, qui atteindront 2 000 milliards de dollars.

Cependant, aidés en partie par les inquiétudes concernant la croissance chinoise, les prix du pétrole ont apporté de meilleures nouvelles aux marchés obligataires mardi et le brut a de nouveau glissé pour reprendre ses pertes annuelles de plus de 10 %.

Les contrats à terme sur les actions de Wall Street sont restés dans le rouge après la clôture en baisse de mardi pour le S&P500, avec une lecture mitigée du quatrième trimestre de Morgan Stanley et de Goldman Sachs hier qui a fait chuter l'action de Morgan Stanley d'environ 5 %.

Boeing a également chuté de près de 8 % pour atteindre son plus bas niveau en deux mois après que l'Administration fédérale de l'aviation ait prolongé indéfiniment l'immobilisation au sol de ses avions 737 MAX 9.

Les ventes au détail de décembre et les banques régionales américaines sont en tête de l'agenda d'aujourd'hui, ainsi que la dernière série d'interventions de la Fed.

Les éléments clés de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Résultats des entreprises américaines : US Bancorp, Citizens Financial, Charles Schwab, Discover Financial, Kinder Morgan, Prologis.

* Ventes au détail, production industrielle, prix à l'importation et à l'exportation. Indice NAHB du marché du logement aux États-Unis en janvier, indice des prix à la production au Canada en décembre.

* La Réserve fédérale publie un livre beige sur les conditions économiques.

* Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale, John Williams, président de la Fed de New York, et Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, prennent la parole.

* Forum économique mondial de Davos : Christine Lagarde, chef de la Banque centrale européenne, prend la parole.

* Le Trésor américain vend aux enchères des obligations à 20 ans.