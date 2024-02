La Cour suprême des États-Unis s'est penchée mardi sur la contestation, par un dépanneur du Dakota du Nord, d'une règle controversée de la Réserve fédérale américaine sur les frais de transaction des cartes de débit, certains juges semblant divisés sur les implications possibles de l'affaire.

Les plaidoiries dans cette affaire se sont concentrées sur la question de savoir si le magasin avait intenté trop tard son action en justice de 2021 pour contester une réglementation de 2011 de la Réserve fédérale régissant le montant que les entreprises versent aux banques lorsque les clients utilisent des cartes de débit pour effectuer des achats.

Le magasin, appelé Corner Post et situé à Watford City, a fait appel après que des juridictions inférieures ont rejeté l'action en justice au motif qu'elle ne respectait pas le délai de prescription de six ans qui s'applique généralement à ce type de litige.

La Cour suprême est composée d'une majorité conservatrice de 6-3. Ses trois juges libéraux et certains de ses juges conservateurs ont semblé diverger sur les implications de l'autorisation de telles poursuites après le délai de six ans. Le magasin a fait valoir qu'il ne devrait pas être lié par ce délai de prescription parce qu'il a ouvert ses portes en 2018, ce qui signifie que son préjudice juridique n'est apparu qu'après l'expiration de ce délai.

Les frais de transaction, également appelés frais d'interchange, remboursent aux banques les coûts liés à l'offre de cartes de débit. Ces frais sont déterminés par Visa, MasterCard et d'autres réseaux de cartes, avec un plafond de 21 cents par transaction fixé par la règle de 2011 de la Fed.

La juge libérale Elena Kagan s'est inquiétée du risque de perturbation si la Cour devait permettre que des procès comme celui de Corner Post soient intentés dix ans ou plus après la finalisation d'une réglementation.

"Je veux dire qu'il s'agit d'une demande révolutionnaire", a déclaré Mme Kagan à l'avocat de Corner Post, Bryan Weir.

L'argument de Corner Post, selon lequel le délai ne devrait commencer à courir qu'à partir du moment où un préjudice juridique se matérialise, ou "s'accumule", a semblé trouver un écho auprès du juge conservateur Neil Gorsuch, qui a posé des questions pointues à un avocat du gouvernement s'opposant à cette approche.

"Je pense que vous devriez admettre que le préjudice du plaignant est le moment où il se produit et que c'est la règle normale", a déclaré M. Gorsuch à Benjamin Snyder, qui représentait le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, qui réglemente les frais d'utilisation des cartes de crédit.

Corner Post, soutenu par divers groupes d'intérêts conservateurs et d'entreprises, dont le réseau du milliardaire Charles Koch et la Chambre de commerce des États-Unis, soutient que les entreprises devraient avoir une grande latitude pour contester les réglementations qu'elles considèrent comme illégales et contraignantes.

La société affirme que le délai de six ans ne devrait pas commencer à courir tant qu'une entreprise n'a pas subi d'effets négatifs, ce qui, pour Corner Post, correspondrait à mars 2018, date à laquelle elle a accepté son premier paiement par carte de débit.

L'administration du président Joe Biden, qui représente le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, a fait valoir que l'adoption de la position juridique de Corner Post "élargirait considérablement la catégorie des contestataires potentiels" des réglementations gouvernementales et menacerait "d'alourdir les charges pesant sur les agences et les tribunaux".

Une décision dans cette affaire est attendue pour la fin du mois de juin.

Les banques et les commerçants se sont longtemps affrontés au sujet des frais d'utilisation des cartes de crédit. Avant l'intervention du Congrès, les détaillants payaient jusqu'à 44 cents par transaction, ce qui, selon eux, empêchait les petites entreprises d'accepter les cartes de débit.

En 2010, le Congrès américain a demandé à la Fed de plafonner les frais dans le cadre de la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street. La Fed a alors plafonné les frais à 21 cents par transaction, ce qui a suscité des litiges de la part des détaillants qui s'attendaient à un plafond beaucoup plus bas. En 2015, la Cour suprême a refusé d'entendre cette contestation, laissant intacte la décision d'un tribunal inférieur qui soutenait la réglementation.

Dans son action en justice, Corner Post a fait valoir que le règlement allait à l'encontre de l'intention du Congrès et qu'il était "arbitraire et capricieux" en vertu d'une loi fédérale appelée "Administrative Procedure Act" (loi sur la procédure administrative).

En 2022, le juge du district des États-Unis, Daniel Traynor, a rejeté l'action en justice en invoquant la prescription. La 8e cour d'appel du circuit des États-Unis, basée à Saint-Louis, a ensuite confirmé la décision du juge Traynor.

L'année dernière, la Fed a proposé de réduire le plafond actuel à 14,4 cents par transaction, et ce changement fait actuellement l'objet d'une période de consultation publique.