La Fed est moins encline à maintenir une pause sur les taux après les données sur l'inflation

Le 12 octobre 2023

Les traders considèrent qu'il y a plus de chances que la Réserve fédérale procède à une nouvelle hausse des taux d'intérêt cette année, bien que dans l'ensemble ils continuent à parier qu'une pause continue est plus probable, après que les données américaines de jeudi aient montré que les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu en septembre.