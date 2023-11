Mike Dolan donne un aperçu de la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

Les investisseurs qui souhaitent tourner la page d'un mois d'octobre sombre doivent d'abord négocier la décision politique de la Fed de mercredi, les plans de vente de dette du Trésor et le début d'une série de mises à jour sur le marché de l'emploi.

Alors que les marchés mondiaux entament un nouveau mois dans un meilleur état d'esprit qu'ils ne l'ont été pendant la majeure partie du mois précédent, l'actualité outre-mer s'est concentrée sur le yen japonais - qui a plongé près de son plus bas niveau de l'année dernière en trois décennies, à 151,94, mardi, après que la Banque du Japon n'a apporté qu'une modification mineure à sa politique de contrôle des taux d'intérêt.

Masato Kanda, le principal diplomate japonais en matière de devises, a protesté contre cette mesure mercredi, déclarant que les autorités étaient "en attente" pour répondre à la chute "unilatérale et brutale" de la devise, ce qui a renforcé la rhétorique sur l'intervention d'achat de yens. Mais cela n'a fait que légèrement remonter la monnaie, qui oscille autour de 151,27 à la première heure.

Le problème est que la BOJ a peut-être assoupli son taux cible d'achat d'obligations à 10 ans de 1 %, mais elle est toujours déterminée à plafonner les rendements à ce niveau et l'a fait une fois de plus mercredi lors d'une autre opération d'urgence qui a ramené les rendements à 0,95 %.

La faiblesse du yen et le plafonnement des rendements ont réjoui l'indice boursier japonais Nikkei, qui a fait un bond de plus de 2 % plus tôt, aidé par la nouvelle du doublement des bénéfices de Toyota qui a fait grimper les actions du géant de l'automobile de près de 5 %.

La crise du yen a-t-elle une incidence sur les marchés américains ? À la marge, du moins, on craint que les interventions prolongées sur le yen et les ventes de dollars par le Japon ne réduisent également sa demande de bons du Trésor américain à un moment délicat, alors que les rendements plus élevés font revenir les investisseurs obligataires japonais chez eux.

Bien que le Trésor américain prévoie un besoin d'emprunt plus faible au quatrième trimestre que ce qui avait été annoncé précédemment, la tension sur le marché obligataire persiste avant les plans détaillés de refinancement à venir plus tard mercredi. L'élément clé sera le montant des ventes de billets de cette année, qui s'élèvent à 1,6 trillion de dollars, que le Trésor devra transformer en titres de créance à plus long terme jusqu'en 2024.

Étant donné que la Réserve fédérale devrait à nouveau maintenir ses taux directeurs mercredi, les plans du Trésor pourraient finir par attirer davantage l'attention du marché obligataire. Les rendements à dix ans sont remontés à 4,89 % au cours de la nuit avant les deux événements.

Les responsables de la Fed jetteront un œil méfiant sur les données publiées mardi montrant une accélération de l'inflation du coût de l'emploi au cours du dernier trimestre ainsi qu'une accélération de la hausse des prix de l'immobilier en septembre.

Mais la confiance des consommateurs américains s'est affaiblie, les prix du pétrole chutent à nouveau et la demande à l'étranger s'affaiblit.

Malgré toutes les déclarations sur l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les prix de l'énergie, les prix du brut aux États-Unis sont tombés mardi à leur plus bas niveau depuis le mois d'août, à un peu plus de 80 dollars le baril, enregistrant des baisses de quelque 7 % en glissement annuel, les plus importantes depuis le mois d'août.

Alors que les chiffres du PIB de la zone euro montrent une contraction de l'économie du bloc au troisième trimestre - en contraste frappant avec l'essor des États-Unis - l'économie chinoise a de nouveau montré des signes d'essoufflement mercredi.

L'activité des usines chinoises s'est contractée de manière inattendue en octobre, selon une enquête privée, ce qui vient s'ajouter à un indice officiel des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière en baisse mardi.

La crise de l'immobilier se poursuit. China Evergrande a proposé un nouveau plan de restructuration de la dette pour les détenteurs d'obligations offshore, offrant d'échanger les dettes contre des participations de 30 % dans chacune des deux filiales du promoteur cotées à Hong Kong.

La morosité n'a été que partiellement compensée par l'espoir d'un apaisement des tensions politiques, la Maison Blanche ayant confirmé que le président Joe Biden et son homologue chinois, Xi Jinping, visaient désormais une "conversation constructive" en marge du Forum de coopération économique Asie-Pacifique qui se tiendra à San Francisco ce mois-ci.

En dehors de Tokyo, les actions ont été plus mitigées et les contrats à terme de Wall Street ont légèrement reculé après que le S&P500 a enregistré ses premiers gains quotidiens consécutifs en trois semaines. Le nouveau mois a été marqué par un recul important de l'indice de volatilité Vix, qui est passé sous la barre des 18.

Une autre journée chargée de résultats d'entreprises américaines est dominée par les grands assureurs et des entreprises telles que PayPal et Kraft Heinz.

Mardi, les actions du fabricant de machines lourdes Caterpillar ont chuté de près de 7 %, les signes de ralentissement de la demande ayant éclipsé la publication d'un résultat trimestriel positif. En revanche, les actions de Pinterest ont bondi de près de 20 % après que la plateforme de partage d'images a dépassé les estimations.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Décision politique et conférence de presse de la Réserve fédérale

* Remboursement trimestriel du Trésor américain

* Les données sur l'emploi dans le secteur privé (ADP), les offres d'emploi (JOLTS), les enquêtes ISM et S&P Global sur l'industrie manufacturière.

* Résultats des entreprises américaines : PayPal, Edison, AIG, Prudential Financial, MetLife, Qualcomm, Mckesson, Airbnb, Estee Lauder, Kraft Heinz, Marathon, Allstate, Congnizant Technology, Ingersoll Rand, Boston Properties, American Water Works, ETSY, ANSYS, Albermarle, Garmin, CVS, IDEXX, Yum ! Brands, Humana, etc