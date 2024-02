La Réserve fédérale américaine réduira le taux des fonds fédéraux en juin, selon une courte majorité d'économistes interrogés par Reuters, qui ont également déclaré que le risque le plus important était que la première réduction des taux intervienne plus tard que prévu plutôt qu'avant.

Depuis septembre, les sondages Reuters ont toujours prédit que la première baisse de taux interviendrait vers le milieu de l'année. Toutefois, les marchés sont passés de mars à mai, et ils tablent désormais sur le mois de juin comme date la plus probable pour la première réduction des taux.

Bien que les marchés boursiers aient atteint des niveaux record, le rendement du Trésor américain à 10 ans a augmenté de près de 50 points de base pour atteindre 4,28 % au cours de ce seul mois, grâce à une série de publications faisant état d'une forte croissance, d'un marché de l'emploi tendu et d'une inflation encore timide.

Une forte majorité de 86 économistes sur 104, interrogés par Reuters du 14 au 20 février, a estimé que la Fed réduirait pour la première fois le taux des fed funds - actuellement de 5,25 % à 5,50 % - au cours du prochain trimestre, comme lors de l'enquête du mois dernier.

Mais une faible majorité, 53 sur 104, s'attend maintenant à ce que la réunion ait lieu en juin, 33 autres estimant qu'elle aura lieu en mai. Les autres estiment que la première réduction aura lieu au cours du second semestre 2024. Personne n'a prédit une réduction en mars, contre 16 dans le sondage précédent.

Au cours du mois dernier, plusieurs responsables de la Fed, y compris le président Jerome Powell, ont déclaré que la banque centrale avait besoin d'une plus grande confiance dans la tendance à la désinflation avant de réduire les taux. L'inflation, selon la mesure préférée de la Fed, est toujours supérieure à l'objectif de 2 %.

De nombreux analystes se rallient à l'idée que la Fed est déterminée à ne pas répéter son erreur de 2021, lorsqu'elle et la plupart des autres banques centrales ont jugé que l'inflation élevée était "transitoire".

Kevin Cummins, économiste en chef pour les États-Unis chez NatWest Markets, a récemment reporté de mai à juin sa prévision concernant la première baisse des taux d'intérêt de la Fed et a réduit l'ampleur des baisses probables cette année, en partie "parce que la croissance s'est maintenue, pour l'instant, plus que nous ne l'avions prévu".

M. Cummins a ajouté que "la bévue "transitoire" a rendu les responsables déterminés à ne pas être pris du mauvais côté de l'histoire de l'inflation pour la deuxième fois au cours du même cycle".

L'inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur préféré de la Fed, devrait se situer en moyenne autour de 2 % au second semestre 2024, selon le sondage, juste après que la Fed ait commencé à réduire ses dépenses.

Mais d'autres mesures de l'inflation - l'indice des prix à la consommation (IPC), l'IPC de base et l'IPC de base - sont toujours considérées comme supérieures à l'objectif au moins jusqu'en 2026, ce qui suggère que la Fed n'agira pas rapidement sur les taux une fois qu'elle commencera à le faire.

La plus grande économie du monde, qui a progressé à un rythme annualisé supérieur aux prévisions de 3,3 % au dernier trimestre, devrait enregistrer une croissance moyenne de 2,1 % cette année, ce qui est supérieur à ce que les responsables de la Fed considèrent comme le taux de croissance non inflationniste, qui se situe aux alentours de 1,8 %.

Environ 85 % des économistes, 40 sur 47, ont déclaré que le risque le plus important pour leurs prévisions était que la première baisse de taux intervienne plus tard qu'ils ne le prévoient plutôt que plus tôt, ce qui représente un changement par rapport à la quasi-partition du mois dernier.

Plus de 60 % des économistes, 64 sur 104, prévoient des réductions de 100 points de base ou moins cette année, dont 43 qui prévoient des taux supérieurs à 4,25-4,50 % à la fin de 2024. Ces prévisions sont globalement conformes aux contrats à terme sur les fonds fédéraux et à la projection de la Fed de 75 points de base d'assouplissement.

Interrogés sur leur estimation du taux neutre - le taux qui ne stimule ni ne restreint - la médiane des 25 prévisions indique 2,75 %-3,00 %. Ce chiffre est plus élevé que les estimations précédentes, qui se situaient autour de 2,5 %.

"Pour l'instant, les risques qui pèsent sur nos prévisions de croissance sont légèrement orientés à la hausse. Si cela conduit à une inflation plus forte... la Fed pourrait rester en attente plus longtemps que prévu", a déclaré Michael Gapen, économiste en chef pour les États-Unis chez Bank of America.

