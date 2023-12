La Réserve fédérale s'apprête à réduire ses taux d'intérêt l'année prochaine, mais ce qui est frappant à propos des 150 points de base d'assouplissement que les marchés attendent maintenant, c'est le chemin relativement facile pour y parvenir plutôt que la destination elle-même.

L'histoire des cycles politiques des 40 dernières années montre que les taux sont souvent relevés avec prudence - la campagne actuelle de lutte contre l'inflation étant l'exception à la règle - mais qu'ils sont ensuite abaissés plus rapidement et de manière plus agressive.

Les décideurs politiques craignent généralement de "casser quelque chose" - les marchés d'actifs, le marché du travail, l'économie - lorsqu'ils augmentent les taux, et ne sont probablement que trop conscients que quelque chose peut déjà être cassé au moment où ils réduisent effectivement les taux.

Bien sûr, il est presque impossible de prévoir quand un choc économique, financier ou de marché pourrait forcer la Fed à agir de manière audacieuse. De même, il est difficile d'imaginer que le cycle d'assouplissement qui se profile ressemblera aux 25 points de base par réunion de mars à décembre actuellement prévus par les prix du marché.

Cela rappelle davantage le "rythme mesuré" des hausses de taux de la Fed d'Alan Greenspan de 25 points de base par réunion au milieu des années 2000, ou le cycle de resserrement de 2016-18 de 25 points de base toutes les deux réunions.

Les baisses de taux qui ont suivi en 2007-2008 et 2019-20, respectivement, étaient tout sauf mesurées.

Cela ne veut pas dire qu'une nouvelle crise financière mondiale ou un arrêt de l'économie mondiale dû à une pandémie se profile à l'horizon. Et bien que l'inflation continue de baisser et de se rapprocher de l'objectif de 2 % de la Fed, le dernier kilomètre s'avère être le plus difficile.

En effet, les responsables de la Fed ne prévoient toujours pas que l'inflation atteigne 2 % avant 2026, bien qu'elle s'en rapproche fortement en 2025, selon leurs projections révisées publiées mercredi.

Ce que les marchés ont le plus retenu, cependant, c'est la nouvelle perspective médiane de la Fed pour le taux des fed funds en 2024, à savoir 4,6 %, en baisse de 50 points de base par rapport à la situation d'il y a trois mois.

D'un autre point de vue, les responsables de la Fed sont allés encore plus loin : leur nouvelle prévision médiane pour la fin de l'année 2024 est inférieure de 100 points de base à la projection de septembre pour la fin de l'année 2023, qui était de 5,6 %.

ATTERRISSAGE EN DOUCEUR ?

Eric Winograd, directeur de la recherche sur les marchés développés chez AllianceBernstein, note que les nouveaux "dot plots" de la Fed impliquent que les taux seront réduits de 75 points de base l'année prochaine, puis d'environ 25 points de base par trimestre en 2025 et 2026, jusqu'à ce que le niveau neutre à long terme de 2,5 % soit atteint.

"Il s'agit d'une trajectoire douce et graduelle vers l'équilibre, le genre de trajectoire que les banques centrales visent toujours mais atteignent rarement", estime M. Winograd. "Il est peu probable que l'économie décélère aussi facilement et sans douleur que les prévisions de la Fed le laissent entendre.

La fourchette cible des fed funds se situe actuellement entre 5,35 et 5,50 %. Il convient donc de noter que la politique monétaire resterait "restrictive" si les taux étaient réduits de 75 points de base, voire de 150 points de base, étant donné que le taux "neutre" à long terme de la Fed, qui ne stimule ni ne ralentit la croissance ou l'inflation, s'élève à 2,5 %.

Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a refusé de se prononcer sur le calendrier des baisses de taux et a insisté sur le fait que les élections présidentielles de novembre n'influenceront pas les actions de la Fed.

Les analystes de TD Securities s'attendent toujours à ce que le cycle d'assouplissement commence en juin, même si les risques indiquent clairement que le coup d'envoi sera donné plus tôt. Ils prévoient toutefois des baisses de 200 points de base en 2024, lorsque l'économie basculera dans la récession.

Leur prévision de réduction totale des taux pour l'année n'est pas très différente des 150 points de base que les contrats à terme sur les taux indiquent actuellement. Mais le calendrier et l'ampleur des mesures prévues le sont, et sont beaucoup plus conformes aux cycles d'assouplissement précédents.

Lorsque les baisses de taux commencent, des mouvements de 50 points de base ou plus sont assez courants. L'exception la plus évidente est le milieu des années 1990, lorsque l'économie a réussi cet insaisissable "atterrissage en douceur" et que les trois baisses de taux de la Fed n'ont été que d'un quart de point chacune.

Powell et ses collègues ne voudraient pas que cela se reproduise.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).