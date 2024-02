La France a proposé vendredi que les États membres de l'Union européenne qui soutiennent la création de l'Union des marchés de capitaux fassent d'abord cavalier seul pour accélérer un projet qui traîne depuis une décennie.

S'exprimant avant une réunion des ministres des finances de l'UE dans la ville belge de Gand, le ministre français des finances, Bruno le Maire, a déclaré que l'UMC était essentielle pour mobiliser des fonds privés en vue des investissements nécessaires dans l'intelligence artificielle et de la transition vers une économie neutre sur le plan climatique.

La France et l'Allemagne estiment que la refonte verte et numérique de l'économie européenne nécessite quelque 500 milliards d'euros (541 milliards de dollars) de fonds privés supplémentaires chaque année, des fonds qui ne pourront être injectés que s'il est plus facile d'investir sur les marchés de capitaux européens, aujourd'hui très fragmentés.

Les progrès sont lents car il est difficile de trouver un dénominateur commun entre les nombreux systèmes financiers et cultures juridiques des 27 pays de l'UE.

"Cela fait plus de six ans que j'essaie de mettre en place une union des marchés de capitaux. Ma conclusion est qu'il est impossible de commencer par les 27 États membres", a déclaré M. Le Maire à la presse.

"Nous voulons lancer aujourd'hui à Gand une union des marchés des capitaux sur une base volontaire. Si, au début, trois ou quatre pays se joignent à cette initiative, ce sera une bonne base", a-t-il ajouté.

Les ministres des finances de l'UE devraient publier une déclaration sur la nécessité d'accélérer les travaux relatifs à l'UMC, afin d'en faire une priorité pour la prochaine Commission européenne, qui entrera en fonction à la fin de l'année.

M. Le Maire a déclaré que cela n'était pas suffisant.

"La déclaration d'aujourd'hui n'est pas suffisante. Et j'en ai assez des discussions. J'en ai assez des déclarations creuses. Pensez-vous vraiment que la Chine et les États-Unis seront impressionnés par nos déclarations ? Nous avons besoin de décisions", a-t-il déclaré.

Le projet d'Union des marchés de capitaux, lancé en 2014, vise à faciliter les investissements transfrontaliers des capitaux privés dans l'UE en unifiant les règles nationales relatives aux faillites, aux prospectus, à l'imposition des plus-values, aux exigences en matière de cotation ou aux différences de traitement fiscal entre la dette et les capitaux propres, entre autres.

M. Le Maire a déclaré que l'initiative qu'il souhaitait lancer vendredi impliquerait une soumission volontaire à une supervision européenne unique des banques, des bourses et de la gestion d'actifs, la participation à la mise en place d'un produit d'épargne européen, dont les détails doivent encore être décidés, et une participation volontaire aux mêmes règles en matière de titrisation. M. Le Maire n'a pas donné d'autres détails.

Le ministre allemand des finances, Christian Lindner, a déclaré qu'il espérait lui aussi des progrès plus rapides, mais qu'il souhaitait que les 27 pays de l'UE soient impliqués.

"Des initiatives bilatérales ou dans des cercles plus restreints sont possibles, ce n'est pas exclu, mais l'objectif doit être d'avancer tous ensemble", a déclaré M. Lindner en entrant dans les négociations. (1 dollar = 0,9240 euro) (Reportage complémentaire de Piotr Lipinski et Christian Kraemer, édition de Timothy Heritage)