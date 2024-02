L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a laissé inchangé jeudi son taux d'intérêt de base à 5,75 %, conformément à la décision de la Réserve fédérale américaine de maintenir les taux d'intérêt inchangés.

La Réserve fédérale a laissé les taux d'intérêt inchangés mercredi et son président Jerome Powell a déclaré que les taux d'intérêt avaient atteint leur maximum et qu'ils baisseraient dans les mois à venir, l'inflation continuant de baisser et l'on s'attend à une croissance soutenue de l'emploi et de l'économie.

"Le moment où la Fed commencera à réduire les taux et la trajectoire des taux d'intérêt par la suite restent incertains, et l'environnement de taux d'intérêt élevés pourrait durer un certain temps", a déclaré la HKMA dans un communiqué, ajoutant que les futures décisions politiques de la Fed dépendront des données entrantes, de l'évolution des perspectives et de l'équilibre des risques.

La HKMA a déclaré que les marchés financiers et monétaires de la ville continuaient à fonctionner de manière harmonieuse et ordonnée, tandis que le taux de change du dollar de Hong Kong restait stable, bien que les taux interbancaires puissent rester élevés pendant un certain temps.

La politique monétaire de Hong Kong évolue au même rythme que celle des États-Unis, la monnaie de la ville étant rattachée au billet vert dans une fourchette étroite de 7,75 à 7,85 pour un dollar.