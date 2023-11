La livre sterling a augmenté vendredi pour atteindre son plus haut niveau depuis près de trois mois, stimulée en partie par un recul généralisé du dollar, mais aussi par une hausse des rendements obligataires britanniques après que la mise à jour du budget de cette semaine ait inclus une prévision d'augmentation de l'émission de dette publique.

La livre sterling a également bénéficié d'une lecture de la confiance des consommateurs vendredi, qui a montré que les Britanniques sont devenus plus optimistes quant aux perspectives de l'économie et de leurs finances personnelles ce mois-ci, bien que le sentiment soit loin d'être ce qu'il était avant que le COVID ne frappe au début de l'année 2019.

La livre sterling a atteint un sommet de 1,2575 $ jeudi, profitant de la baisse des volumes de transactions en raison des vacances de Thanksgiving aux États-Unis pour faire des percées contre le dollar.

Vendredi, la livre s'échangeait autour de 1,257 dollar, en hausse de 0,28 %. Par rapport à l'euro, la livre sterling était en hausse de 0,2 %, à 86,84 pence.

Les marchés des devises sont influencés par l'évolution des attentes concernant le calendrier des premières réductions des taux d'intérêt des banques centrales. Les marchés monétaires montrent que les traders pensent que la Fed pourrait agir dès le mois de mai, alors que la Banque d'Angleterre devrait réduire ses taux plus tard et dans une moindre mesure.

En théorie, cela devrait soutenir la livre sterling, mais si les investisseurs s'inquiètent des perspectives économiques, cela complique le tableau, a déclaré David Morrison, analyste principal de marché chez Trade Nation.

"C'est très difficile pour la Banque d'Angleterre, en particulier, parce que les données économiques n'ont pas été excellentes - un peu comme dans la zone euro - la croissance est plutôt tiède et pourtant l'inflation reste bien au-dessus de l'objectif", a-t-il déclaré. "Je ne pense pas que nous puissions échapper à une récession. J'en suis convaincu.

BLESSURES BUDGÉTAIRES

Mercredi, le ministre des finances, Jeremy Hunt, a dévoilé une série de mesures fiscales destinées à soutenir l'économie britannique, mais les estimations relatives à la croissance et à l'inflation sont plus pessimistes que les prévisions antérieures.

L'inflation globale est tombée à 4,6 % en octobre. Il y a un an, elle s'élevait à 11 %, mais elle représente toujours le double de l'objectif de 2 % fixé par la BoE et dépasse largement les taux d'inflation à la consommation aux États-Unis et dans la zone euro.

L'Office for Budget Responsibility, l'organe de surveillance budgétaire du Royaume-Uni, prévoit que l'inflation atteindra 2,8 % en 2024, contre une prévision de 0,9 % en mars.

Par ailleurs, l'Office de gestion de la dette a réduit son mandat d'émission de gilts pour 2023/24 à 237,3 milliards de livres (295,7 milliards de dollars), contre 237,8 milliards de livres précédemment.

Cette réduction de 500 millions de livres est inférieure aux prévisions des négociants primaires interrogés par Reuters, ce qui a fait grimper les rendements des gilts à 10 ans de 20 points de base cette semaine, à leur plus haut niveau depuis le 14 novembre.

"Si nous commençons à voir de mauvais chiffres du PIB et si nous commençons à voir le chômage augmenter, compte tenu de tout le reste, la Banque d'Angleterre devra peut-être réduire ses taux", a déclaré M. Morrison.

Les données du cabinet d'études de marché GfK ont montré vendredi que l'indice de confiance des consommateurs britanniques était plus élevé que prévu en novembre, passant de -30 en octobre à -24. L'indice de novembre était supérieur à la prévision de -28 établie par un sondage Reuters auprès des économistes, et fait suite à une chute brutale le mois précédent.

"Les récents hauts et bas de la confiance ont mis en évidence l'humeur économique changeante du pays, car les nouvelles encourageantes concernant la baisse de l'inflation et la croissance des salaires sont contrebalancées par une fiscalité personnelle élevée, ainsi que par des factures de carburant et d'énergie coûteuses", a déclaré Joe Staton, directeur de la stratégie client de GfK.