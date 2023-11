La roupie indienne s'approchera de ses plus bas niveaux malgré une croissance soutenue

La roupie indienne s'échangera près de ses niveaux les plus bas par rapport au dollar au cours des prochains mois, selon un sondage réalisé par Reuters auprès de stratèges du marché des changes, qui ont également déclaré que la Reserve Bank of India interviendrait probablement moins au cours de l'année à venir pour soutenir la monnaie.