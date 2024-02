Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Vendredi, les marchés asiatiques tenteront de s'inspirer du rebond de Wall Street jeudi, terminant une semaine difficile sur une base plus stable, alors que les investisseurs digèrent les derniers rebondissements dans les perspectives des taux d'intérêt américains, les difficultés de la Chine et le solide début d'année du Japon.

L'indice chinois CSI 300 des valeurs vedettes clôturera probablement dans le rouge cette semaine, mais un gain d'environ 0,5 % permettra d'éviter la plus forte chute hebdomadaire depuis octobre, tandis que l'indice MSCI Asia ex-Japan est en passe de réaliser un mince gain hebdomadaire.

L'indice japonais Nikkei 225 a chuté jeudi, mais a tout de même clôturé le mois de janvier avec un gain de 8,5 % et une série de nouveaux sommets en 34 ans, tandis que la baisse de 3,6 % du yen a constitué sa plus forte dépréciation mensuelle en près d'un an.

Une consolidation sur ces deux fronts vendredi et la semaine prochaine ne serait pas une grande surprise. Ou plutôt ne devrait pas l'être.

Le calendrier économique et politique régional de vendredi est léger, avec seulement l'inflation des consommateurs sud-coréens, l'inflation des prix à la production australiens et le PMI manufacturier de Singapour, laissant les investisseurs prendre exemple sur les marchés mondiaux.

Cela devrait permettre à l'Asie de se sentir bien à l'ouverture vendredi, après que les trois principaux indices de Wall Street ont rebondi de 1 % ou plus jeudi.

Les rapports sur les bénéfices des géants de la technologie Apple, Amazon.com et Meta Platforms, publiés après la cloche jeudi, ont généralement dépassé les attentes des analystes, ce qui devrait renforcer ce sentiment positif.

Tout cela contribuera à dissiper les inquiétudes concernant l'immobilier commercial américain et les banques régionales - du moins pour l'instant - bien que cette partie du marché reste sous pression. L'indice KBW des banques régionales a reculé de 2 %, après avoir chuté de 6 % la veille.

Les devises asiatiques, quant à elles, terminent la semaine mieux orientées, alors que le dollar continue de baisser doucement. La baisse n'est pas majeure, mais l'élan qui a poussé le billet vert à la hausse de manière générale au début de l'année s'est définitivement estompé.

La principale raison est probablement la baisse des rendements obligataires américains - le rendement à 10 ans a reculé à 3,86 % jeudi, son plus bas niveau de l'année - bien qu'il semble y avoir un peu moins de conviction dans les perspectives dovish du marché pour la Fed cette année.

Un taux d'inflation plus élevé que prévu en Corée du Sud pourrait donner un coup de fouet au won vendredi.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Inflation en Corée du Sud (décembre)

- Inflation PPI en Australie (décembre)

- PMI manufacturier de Singapour (janvier)