L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé mercredi, s'apprêtant à enregistrer sa sixième séance de hausse consécutive, les investisseurs continuant à parier sur une politique monétaire américaine favorable.

Les autres indices de référence de Wall Street se sont quelque peu refroidis alors que l'élan s'est essoufflé et que les rendements du Trésor américain ont augmenté après la dernière vente aux enchères de billets à 10 ans.

L'indice de référence S&P 500 était sur le point de mettre fin à une série de quatre séances de hausse, sous la pression de la baisse des actions des sociétés suivantes

Uber, qui a affiché une perte trimestrielle surprise et publié des prévisions à la baisse.

Les actions de la plateforme de covoiturage ont perdu 8,7 %, soit la plus forte baisse du S&P 500, après que la société a annoncé que les réservations brutes du deuxième trimestre ne répondraient pas aux attentes.

Tesla a chuté de 1,9 % après que Reuters a rapporté que les procureurs américains examinaient si la société avait commis une fraude sur les titres ou une fraude électronique en trompant les investisseurs et les consommateurs sur les capacités d'auto-conduite de ses véhicules électriques.

D'autres valeurs à forte capitalisation telles que Nvidia, Amazon et Alphabet ont reculé alors que le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté.

La hausse des rendements a atténué l'optimisme suscité par une saison de bénéfices positifs et des données plus faibles que prévu sur le marché du travail, qui avaient atténué les craintes de voir la Réserve fédérale maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

"Nous avons eu beaucoup de données qui sont apparues molles, de manière inattendue, et cela a alimenté un peu le feu vers une réduction potentielle des taux en septembre", a déclaré Alex McGrath, directeur des investissements pour NorthEnd Private Wealth.

"La grande question est de savoir ce que la Fed va faire lorsque les données macroéconomiques commenceront à se détériorer et que l'inflation ne reviendra pas à l'objectif fixé. Va-t-elle rester sur ses positions ou va-t-elle voler à la rescousse et commencer à réduire ses taux ? C'est en quelque sorte le dilemme auquel nous sommes confrontés à l'approche des mois d'été.

Alors que la saison des bénéfices touche à sa fin et que seules quelques données économiques sont attendues cette semaine, les investisseurs attendent les données sur les prix à la consommation de la semaine prochaine pour évaluer si l'inflation se ralentit.

Selon l'outil Fedwatch de CMEGroup, les traders estiment actuellement à 67 % la probabilité que la Fed réduise ses taux d'au moins 25 points de base en septembre, contre 54 % il y a une semaine.

Les investisseurs ont pris en compte les commentaires supplémentaires des intervenants de la Fed après la réunion de politique générale de la banque centrale américaine la semaine dernière.

Susan Collins, présidente de Boston

a déclaré

que la politique monétaire actuelle ralentira l'économie de la manière qu'elle estime nécessaire pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed.

Lisa Cook, gouverneur de la Fed, n'a pas commenté la politique monétaire, mais elle a déclaré

a déclaré

Les ménages, les banques et les entreprises américaines sont dans l'ensemble en bonne santé financière, avec des réserves suffisantes pour absorber les chocs potentiels.

Le vice-président Philip Jefferson devait également intervenir plus tard dans la journée.

À 14h00 EDT, le S&P 500 a perdu 2,36 points, soit 0,05%, à 5 185,34 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 38,24 points, soit 0,24%, à 16 293,65. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 116,60 points, soit 0,30%, à 39 000,86 points.

La majorité des secteurs de l'indice S&P étaient en baisse, l'immobilier et la consommation discrétionnaire étant les secteurs les plus en recul.

Intel a chuté de 2,7 % après avoir annoncé que la révocation par les États-Unis de certaines licences d'exportation du fabricant de puces vers la Chine aurait un impact sur ses ventes.

Tripadvisor a chuté de 29 % après que l'agence de voyage en ligne a exclu toute possibilité de vente pour le moment et a affiché une perte trimestrielle surprise.

Lyft, le rival d'Uber, a grimpé de 5,5 % après avoir annoncé des réservations brutes plus élevées que prévu et un bénéfice de base pour le trimestre en cours. (Reportage de Sruthi Shankar et Shristi Achar A à Bengaluru et David French à New York ; Rédaction de Shinjini Ganguli, Devika Syamnath et David Gregorio)