(Alliance News) - Les prix des actions des grandes capitalisations en Europe ont clôturé en hausse vendredi, avec Standard Chartered en tête du FTSE 100.

Les valeurs sûres ont connu une fin de semaine exceptionnelle suite aux bons résultats du fabricant de puces Nvidia.

L'indice FTSE 100 a gagné 21,79 points, soit 0,3 %, à 7 706,28. Il a toutefois perdu 0,1 % cette semaine et est en baisse de 0,4 % depuis le début de l'année.

Le FTSE 250 a clôturé en baisse de 83,94 points, soit 0,4 %, à 19 179,56 points, et l'AIM All-Share a clôturé en baisse de 2,19 points, soit 0,3 %, à 747,77 points. Sur la semaine, le FTSE 250 a reculé de 0,1 %, tandis que l'AIM All-Share a perdu 1,5 %.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,3% à 772,03, le Cboe UK 250 a terminé en baisse de 0,6% à 16 577,40, et le Cboe Small Companies a baissé de 0,5% à 14 407,57.

En Europe, le CAC 40 à Paris a augmenté de 0,7 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,3 %.

Après les résultats impressionnants de Nvidia cette semaine, les yeux seront tournés vers les chiffres de l'inflation la semaine prochaine.

"La semaine prochaine, l'accent sera mis sur la publication de l'inflation PCE aux États-Unis, d'autres rapports sur l'inflation étant également attendus en Europe et au Japon. Par ailleurs, plusieurs indicateurs d'activité économique seront publiés pour les économies clés, y compris les indices PMI en Chine", ont commenté les analystes de la Deutsche Bank.

L'indicateur des dépenses de consommation personnelle sera intéressant, alors que l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion du mois de mai reste mince.

Selon l'outil FedWatch du CME, il y a 20 % de chances que la Réserve fédérale réduise ses taux en mai. C'était pourtant le résultat le plus probable il y a environ un mois. Le meilleur pari, selon l'outil, est celui d'une baisse des taux en juin. Il y a 65 % de chances que cela se produise.

Paul Ashworth, analyste chez Capital Economics, a commenté : "Sur la base des commentaires des responsables de la Fed cette semaine, nous nous attendons maintenant à ce que la Fed attende jusqu'en juin pour commencer à réduire les taux d'intérêt. Nos prévisions tablent désormais sur une réduction de 100 points de base cette année et de 100 points de base supplémentaires l'année prochaine, le taux des fonds fédéraux se situant entre 4,25 % et 4,50 % à la fin de 2024 et entre 3,25 % et 3,50 % à la fin de 2025".

Trois responsables de la Réserve fédérale ont appelé à la patience sur les réductions de taux d'intérêt jeudi, l'un d'entre eux suggérant qu'ils voulaient voir "au moins deux mois supplémentaires de données sur l'inflation" avant de décider quand commencer à baisser les taux.

"Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré lors d'une conférence à Minneapolis, jeudi, qu'il serait approprié de commencer à assouplir la politique monétaire dans le courant de l'année, mais que le début de l'assouplissement de la politique et le nombre de réductions de taux dépendront des données disponibles.

Jeudi également, le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a indiqué que des réductions de taux étaient toujours envisagées pour 2024, mais pas tout de suite.

"Si l'économie évolue globalement comme prévu, il sera probablement approprié de commencer à réduire notre politique de restriction plus tard dans l'année", a-t-il déclaré lors d'un événement à l'Institut Peterson d'économie internationale à Washington.

La collègue de M. Jefferson au sein du conseil d'administration de la Fed, la gouverneure Lisa Cook, a également abordé la question du calendrier des réductions de taux d'intérêt lors d'un discours prononcé jeudi.

"Je suis en train d'évaluer la possibilité d'assouplir la politique trop tôt et de laisser l'inflation se maintenir à un niveau élevé, ou d'assouplir la politique trop tard et de causer des dommages inutiles à l'économie", a-t-elle déclaré lors d'une conférence à Princeton, dans le New Jersey.

Mme Cook a déclaré qu'elle aimerait avoir "une plus grande confiance" dans le fait que l'inflation se rapproche de l'objectif à long terme de la Fed de 2 % avant de "commencer à réduire le taux directeur".

Le dollar a terminé la semaine en hausse.

La livre sterling était cotée à 1,2667 dollar vendredi en fin de journée à Londres, en légère baisse par rapport à 1,2671 dollar à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'est établi à 1,0818 USD, en baisse par rapport à 1,0848 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 150,44 yens, en hausse par rapport à 150,23 yens.

À New York, l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,3 % à l'heure de la clôture en Europe, tandis que le S&P 500 était en hausse de 0,1 %, les deux indices ayant atteint un nouveau record vendredi. Le Nasdaq Composite était en baisse de 0,2 %.

Nvidia était en hausse de 1,4 %, prolongeant ses gains.

Kathleen Brooks, analyste chez XTB, a commenté : "Le rallye boursier record des actions Nvidia nous fait frémir à l'idée de ce qui se serait passé si le fabricant de puces avait enregistré des bénéfices faibles ou des prévisions inférieures. Cependant, même si nous doutons que Nvidia continue à ajouter plus de 200 milliards de dollars à sa capitalisation boursière en une seule journée, l'IA est un thème clé pour les marchés en ce moment."

À Londres, les yeux étaient rivés sur les actions de Standard Chartered. Le titre a clôturé en hausse de 4,9 %.

La banque centrée sur l'Asie a enregistré un revenu d'exploitation de 18,02 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 10 % par rapport aux 16,32 milliards de dollars de l'année précédente. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 2,4 %, passant de 7,59 milliards USD à 7,77 milliards USD, tandis que les revenus non nets d'intérêts ont bondi de 17 %, passant de 8,73 milliards USD à 10,25 milliards USD. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 19 %, passant de 4,29 milliards d'USD à 5,09 milliards d'USD.

StanChart a proposé un dividende final de 0,21 USD par action, ce qui porte le total annuel à 0,27 USD, soit une augmentation de 50 % par rapport aux 18 cents versés l'année précédente. Elle a également annoncé un projet de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard USD, qui devrait débuter "prochainement".

L'assureur Beazley a étendu ses gains vendredi, ajoutant 1,2 %. La société a revu ses perspectives à la hausse jeudi et a fait allusion à un possible remboursement de capital de 300 millions de dollars.

Ailleurs à Londres, Hornby a fait un bond de 33%.

La société de modélisme ferroviaire basée à Margate, en Angleterre, a déclaré que Frasers Group avait augmenté sa participation dans la société, la dernière cible du propriétaire de Sports Direct dans sa frénésie d'investissement dans le secteur de la vente au détail.

La société a déclaré que Frasers, le détaillant d'articles de sport et propriétaire de la chaîne de grands magasins House of Fraser, avait acquis 11,1 millions d'actions supplémentaires de la société. Cela porte la participation totale de Frasers dans Hornby à 15,2 millions d'actions, soit 8,9 % de la société.

À la baisse, l'action Saietta a plongé de 79 %. La société, qui fabrique des systèmes de transmission pour les véhicules électriques, a prédit que la date à laquelle elle ne pourra plus "négocier de manière solvable" est plus proche qu'on ne le pensait.

"Alors que le modèle de flux de trésorerie de la société montre des soldes de trésorerie positifs jusqu'à la fin du mois de mars, les administrateurs de la société sont de plus en plus conscients que certains encaissements contractuels pourraient être retenus, avançant ainsi la date, en l'absence de tout financement supplémentaire, à laquelle la société ne pourra plus faire de commerce de manière solvable", a averti l'entreprise.

"Le conseil d'administration continue de croire en la qualité des produits de Saietta et en l'opportunité de marché convaincante, et garde donc l'espoir qu'une solution solvable puisse être trouvée pour la société. La société continuera d'étudier toutes les options de financement et autres options stratégiques disponibles et un certain nombre de discussions sont en cours.

"Si, d'ici la fin de la semaine prochaine, la société n'a pas réalisé de progrès significatifs dans le cadre de son processus de vente formel ou de toute autre initiative de financement, elle pourrait devoir commencer à planifier une administration.

À New York, les actions d'Intuitive Machines ont grimpé de 30 % après l'atterrissage réussi sur la lune du vaisseau Odysseus de la société basée à Houston.

"Odysseus est en vie et en bonne santé. Les contrôleurs de vol communiquent et commandent au véhicule de télécharger des données scientifiques. L'atterrisseur dispose d'une bonne télémétrie et d'une bonne charge solaire", a déclaré la société vendredi.

Le pétrole Brent était coté à 82,16 USD le baril à l'heure de la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, en baisse par rapport aux 82,84 USD de la fin de journée de jeudi. L'or était coté à 2 033,76 USD l'once, en hausse par rapport aux 2 024,88 USD de la veille.

Le calendrier économique est calme lundi avec les ventes de logements neufs aux Etats-Unis et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas à 1500 et 1530 GMT.

Dans le calendrier des entreprises locales, la société de distribution Bunzl publie ses résultats annuels.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.