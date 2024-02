Le dollar néo-zélandais a reculé mardi après qu'une baisse des attentes en matière d'inflation ait réduit les paris sur une éventuelle hausse des taux, tandis que le dollar australien a été pénalisé par des données locales mitigées.

Le dollar kiwi a baissé de 0,5% à 0,6098 $, après avoir également baissé de 0,3% pendant la nuit, alors que les discussions autour d'une nouvelle hausse de taux s'estompent un peu. Il a maintenant un support à 0,6080 $, tandis que la résistance se situe autour de 0,6150 $.

Les données ont montré mardi que les prévisions d'inflation de la Nouvelle-Zélande ont chuté à plus de deux ans au premier trimestre, suggérant que la série agressive de hausses de taux passées a été en mesure de contenir les prix élevés. Les taux swap à deux ans ont reculé à 5,175%, loin de leur plus haut de 2 mois et demi de 5,245% atteint lundi.

"Nous ne pensons pas que la RBNZ va encore paniquer", a déclaré Kelly Eckhold, économiste en chef chez Westpac New Zealand, ajoutant qu'il voyait toujours le taux d'intérêt atteindre 5,5 % cette année.

"Mais oubliez les assouplissements en 2024 - cela ne se produira tout simplement pas sur la base de ce que nous voyons aujourd'hui. Et nous pourrions revenir à un resserrement si les conditions s'avéraient nécessaires".

Les marchés ont ramené leurs prévisions de hausse à seulement 15 % lors de la réunion de la RBNZ fin février, contre 40 % un jour plus tôt. Ils prévoient maintenant un assouplissement modeste de seulement 45 points de base cette année, contre plus de 80 points de base au début du mois.

Le dollar australien s'est efforcé de s'orienter sur des données locales mitigées. Il était 0,1% plus bas à 0,6522 $, après avoir été pratiquement stable pendant la nuit lors d'une session éclaircie pendant les vacances.

Le sentiment des consommateurs en Australie a bondi à un plus haut de 20 mois en février sur les espoirs que les taux d'intérêt ont atteint leur maximum, mais les conditions commerciales ont diminué pour être en dessous de leur moyenne à long terme.

Sur le marché des changes, les échanges ont été très limités en Asie, les marchés chinois et hongkongais étant toujours fermés pour cause de vacances. L'accent sera mis sur les données relatives à l'inflation des consommateurs américains plus tard dans la journée pour obtenir plus d'indices sur les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale.