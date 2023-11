(Alliance News) - La Piazza Affari a clôturé en hausse mercredi, juste avant que la Réserve fédérale n'annonce sa dernière décision en matière de politique monétaire, les marchés s'attendant à ce que les taux ne changent pas.

Chris Beauchamp, analyste en chef du marché chez IG, a déclaré : "La faiblesse des rendements obligataires cet après-midi a donné aux traders l'occasion de pousser les actions à la hausse dans l'attente de la dernière décision de la Fed. Le fait que les États-Unis se soient tournés vers la dette à court terme a contribué à réduire les rendements, ce qui a atténué la pression sur les actions, qui ont souffert de l'attrait des rendements obligataires plus élevés. Bien sûr, l'avenir immédiat du rallye dépend de ce que Powell dira ensuite mais, pour l'instant, les acheteurs sont aux commandes."

"Le PMI ISM américain d'octobre a peut-être été plus faible, mais une augmentation des stocks plus faible que prévu a aidé les prix du pétrole à retrouver la stabilité pour l'instant. Un chiffre positif sur les créations d'emplois est un autre signe de la force de l'économie américaine et donc d'une forte demande de pétrole mais, avec la guerre au Moyen-Orient toujours contenue, il semble que la pression à la hausse sur les prix du pétrole restera limitée."

Le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,9 % à 27 985,44, le Mid-Cap a augmenté de 0,8 % à 38 704,92, le Small-Cap a gagné 0,6 % à 24 509,14, et l'Italy Growth a terminé en hausse de 0,6 % à 7 664,52.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en hausse de 0,3 %, le CAC 40 de Paris a gagné 0,7 % et le DAX 40 de Francfort a augmenté de 0,7 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Stellantis s'est bien négociée, en hausse de 1,9 % à 17,94 euros par action. La société a déclaré mardi qu'elle avait enregistré une augmentation de 7 % en glissement annuel de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 45,1 milliards d'euros.

Le nombre de véhicules livrés a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,43 million, a indiqué le constructeur automobile basé à Amsterdam. Au cours des neuf premiers mois, les ventes ont augmenté de 10 % en glissement annuel pour atteindre 143,5 milliards d'euros.

Les acheteurs ont également acheté BPER Banca, en hausse de 2,3 % à 3,1380 euros par action, après que les trois séances précédentes se soient terminées parmi les haussiers.

Les meilleurs titres du panier ont été Nexi et Telecom Italia, en hausse de 4,0 % et 3,7 %, respectivement.

En fin de liste, cependant, Iveco a chuté de 8,96 %. Le conseil a déclaré mercredi qu'il a clôturé le troisième trimestre avec un bénéfice net ajusté de 84 millions d'euros, contre 54 millions d'euros au troisième trimestre 2022. Le bénéfice dilué ajusté par action a été de 0,28 EUR, en hausse de 0,18 EUR par rapport au troisième trimestre 2022. Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 3,8 milliards d'euros, en hausse de 6,7 %.

Des ventes importantes ont également eu lieu sur CNH Industrial, en baisse de 1,6% après la hausse de 2,3% de la veille.

Enel - en hausse de 0,8% - a déclaré mardi qu'elle avait acheté 479 787 de ses propres actions ordinaires entre le 23 et le 27 octobre. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 5,7318 euros par action, pour une valeur totale de 2,8 millions d'euros.

Du côté des valeurs moyennes, BFF Bank a progressé de 2,5%, terminant ainsi sa quatrième séance de hausse consécutive.

Sanlorenzo fait également partie des meilleures performances, avec une hausse de 3,3 % et une reprise après deux séances dans le rouge.

Carel Industries - en hausse de 0,4 pour cent - a déclaré mardi que les revenus pour les neuf premiers mois ont augmenté de 24 pour cent en glissement annuel pour atteindre 497,2 millions d'euros contre 401,1 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente. Si l'on exclut la variation du périmètre de consolidation liée aux acquisitions de 52,1 millions d'euros et l'effet négatif des taux de change de 6,8 millions d'euros, l'augmentation aurait été de 13 %.

Industrie de Nora, en revanche, a baissé de 1,4 %, le cours s'établissant à 13,14 EUR par action après une hausse de 2,5 % au cours de la séance précédente.

Antares, d'autre part, a perdu 3,2 % après un gain de 2,5 % la veille.

Du côté des petites capitalisations, Bialetti a terminé la journée stable à 0,27 euro par action, tandis que Softlab a augmenté de 6,4 %. Le titre - qui n'a pas versé de dividende depuis 2003 - a rebondi après deux séances baissières au cours desquelles il a accumulé une perte de près de 15 %.

BasicNet - en baisse de 0,9% - a annoncé mardi que son conseil d'administration avait examiné ses résultats pour les neuf premiers mois, au cours desquels les revenus ont augmenté de 5,3% à 297,5 millions d'euros, contre 282,6 millions d'euros au cours de la même période en 2022. L'Ebitda est passé de 44,1 millions d'euros à 44,7 millions d'euros, soit une légère variation positive de 1,3 %.

Parmi les PME, ESI était de nouveau en baisse, chutant de 6,4% et terminant la quatrième session consécutive parmi les baissiers.

NVP - en hausse de 0,7% - a déclaré mardi que ses revenus avaient augmenté de 57% d'une année sur l'autre pour atteindre 19,5 millions d'euros, contre 12,4 millions d'euros au cours des neuf premiers mois. Le périmètre de consolidation inclut les filiales EG Audiovisivi Srl et Produzioni Italia Srl, cette dernière à partir du 14 septembre 2023, qui a contribué à hauteur de 500 000 euros de revenus, entièrement générés en Italie.

À New York, le Dow Jones était en hausse de 0,4 % à 33 183,82, le Nasdaq était en hausse de 0,6 % à 12 927,62 et le S&P 500 était en hausse de 0,5 % à 4 213,84.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0542 USD contre 1,0662 USD enregistré à la clôture des actions européennes de mardi, tandis que la livre valait 1,2137 USD contre 1,2128 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 86,71 USD contre 88,00 USD à la clôture d'hier. L'or, quant à lui, se négocie à 1 986,37 USD l'once contre 1 998,95 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend les PMI manufacturiers de l'Espagne, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de la zone euro et du Royaume-Uni entre 0915 CET et 1030 CET, après les données budgétaires du gouvernement français, prévues à 0845 CET.

L'emploi en Allemagne, prévu à 0955 CET, et la décision de la Banque d'Angleterre, prévue à 1300 CET.

Dans l'après-midi, les États-Unis se concentreront sur les biens durables et les demandes d'allocations chômage, attendus à 1330 CET, et les stocks de gaz naturel, attendus à 1530 CET. La journée se terminera avec le bilan de la Réserve fédérale, prévu à 2130 CET.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

