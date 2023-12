Le Nifty 50, indice de référence indien, devrait ouvrir à un nouveau record historique vendredi, suivant le rallye mondial des actions sur les paris élevés d'une réduction des taux américains d'ici mars 2024 après la réunion de politique de la Réserve fédérale en début de semaine.

Le GIFT Nifty indien était en baisse de 0,10 % par rapport à sa clôture de la nuit à 21 420,50, à 8 h 14 IST, ce qui indique que le Nifty 50 ouvrira à un niveau supérieur à son niveau de clôture de jeudi de 21 182,70.

Les actions de Wall Street ont clôturé en hausse cette nuit et sont en passe de connaître leur septième semaine consécutive de hausse. Les marchés européens ont augmenté après que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre aient maintenu leurs taux. Les marchés asiatiques ont ouvert en hausse.

La reconnaissance par le président de la Fed, Jerome Powell, des risques d'une baisse des taux trop tardive, mercredi, a renforcé les attentes d'une réduction des taux de 25 points de base d'ici mars 2024, alimentant une hausse sur les marchés boursiers mondiaux.

Les indices indiens Nifty 50 et Sensex ont gagné environ 1 % chacun depuis le début de la semaine, s'apprêtant à enregistrer leur plus longue série de gains hebdomadaires depuis janvier 2018.

Le Nifty indien en passe de réaliser sa plus longue série de gains hebdomadaires depuis janvier 2018

Le Nifty est en passe de réaliser sa septième hausse hebdomadaire consécutive, avec une progression de 11,2 % sur la période, à la dernière clôture. L'indice de référence s'est trouvé en zone de surachat pendant 12 séances consécutives, atteignant des records lors de dix d'entre elles.

Selon les analystes, les commentaires pessimistes de la Fed sur la trajectoire future des taux d'intérêt ont stimulé la reprise actuelle du marché intérieur, qui a également été favorisée par des données macroéconomiques solides, une baisse des prix du pétrole et le retour des flux d'investissements étrangers.

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont acheté des actions pour une valeur de 392,50 milliards de roupies (4,71 milliards de dollars) en décembre jusqu'à présent, après être devenus des acheteurs nets en novembre, à la suite d'une série de ventes de deux mois, selon les données du National Securities Depository.

ACTIONS À SURVEILLER :

** Texmaco Rail & Engineering : La société reçoit des commandes d'une valeur de 13,74 milliards de roupies.

** Sterling & Wilson Renewable Energy : La société obtient un règlement d'une valeur de 2,54 milliards de roupies.

** Mahindra and Mahindra Financial Services : La société annonce son intention de se lancer dans l'assurance-vie, l'assurance-maladie et l'assurance générale ; elle investira entre 50 et 100 millions de roupies pour se diversifier dans le secteur de l'assurance.

** Genus Power Infrastructures : L'entreprise obtient des commandes d'une valeur de 10,26 milliards de roupies.

(1 $ = 83,3110 roupies indiennes)