Les contrats à terme liés au principal indice boursier du Canada ont progressé jeudi, le sentiment de risque dominant le marché, un jour après que la Réserve fédérale américaine a indiqué que son cycle historique de resserrement de la politique approchait de sa fin et que les réductions de taux pourraient commencer l'année prochaine.

Les contrats à terme de décembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,6% à 7:13 a.m. ET (1213 GMT), reflétant les gains de leurs homologues américains. [.N]

La Fed a laissé les taux d'intérêt inchangés mercredi et le chef de la banque centrale américaine Jerome Powell a déclaré que le resserrement historique de la politique monétaire est probablement terminé alors que l'inflation diminue plus rapidement que prévu et qu'une discussion sur les réductions des coûts d'emprunt est "en vue."

17 des 19 décideurs de la Fed prévoient une baisse des taux d'ici à la fin de 2024, et aucun ne prévoit une hausse.

La plupart des métaux de base et les prix de l'or ont augmenté, tandis que les prix du pétrole brut ont progressé grâce à un retrait hebdomadaire plus important que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis et à un dollar plus faible. [GOL/] [MET/L] [O/R]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé à son plus haut niveau en trois mois mercredi, l'immobilier et les services publics étant en tête des gains.

Parmi les titres individuels à surveiller, l'opérateur boursier Groupe TMX a déclaré avoir acquis une participation d'environ 78 % dans la société américaine d'analyse de données VettaFi Holdings pour 848 millions de dollars (1,14 milliard de dollars canadiens).

Pembina Pipeline a déclaré qu'elle achèterait les intérêts d'Enbridge dans les coentreprises Alliance Pipeline, Aux Sable et NRGreen pour 3,1 milliards de dollars canadiens (2,30 milliards d'euros).

Canadian Natural Resources prévoit une augmentation de la production en 2024, tandis que Cenovus Energy prévoit des dépenses d'investissement plus élevées en 2024.

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:13 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 040,7 $ ; +2,7% [GOL/]

Brut américain : 70,67 $ ; +1,7% [O/R]

Brut Brent : 75,57 $ ; +1,8% [O/R]

($1= C$1.3446)