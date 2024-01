Le dollar s'est redressé mardi, les investisseurs ayant tempéré leurs attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en mars, tandis que la livre et le yen ont chuté en raison de l'atténuation des pressions inflationnistes.

Face à un panier de devises, le dollar a augmenté de 0,51% pour atteindre 103,16, un plus haut d'un mois. Il a gagné 0,2% au cours de la nuit dans des échanges modérés pendant un jour férié aux États-Unis.

L'euro a chuté de 0,54% à 1,0892 $, ce qui représente sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis deux semaines.

Les commentaires des responsables de la Banque centrale européenne, qui ont minimisé l'idée d'une réduction précoce des taux d'intérêt, ont assombri les perspectives des coûts d'emprunt au niveau mondial.

Joachim Nagel, de la BCE, a déclaré lundi qu'il était trop tôt pour parler de réductions, et son collègue autrichien Robert Holzmann a déclaré que les marchés ne devraient pas compter sur une baisse des coûts d'emprunt cette année. D'autres responsables politiques ont entretenu mardi un climat d'incertitude quant au calendrier de ces mesures.

"Les commentaires optimistes de la BCE la nuit dernière ont alimenté les inquiétudes selon lesquelles le marché pourrait également évaluer de manière agressive la trajectoire des taux de la Fed", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxo à Singapour.

"Il est probable qu'une certaine demande de refuge soit également en jeu avec l'escalade des perturbations de la mer Rouge.

Les rendements des obligations américaines ont augmenté mardi après le congé de lundi, avec le 10 ans en hausse de 6 points de base à 4,011%, soutenant le dollar.

Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank, a déclaré que les sombres perspectives de l'économie allemande, qui s'est contractée de 0,3 % l'année dernière, étaient probablement un autre facteur pesant sur l'euro.

"Avec les coupes budgétaires à venir, l'économie allemande n'a pas l'air de bien se porter en termes de croissance pour l'année à venir", a-t-elle déclaré.

Les données de la BCE ont montré mardi que les attentes des consommateurs en matière d'inflation dans la zone euro dans les trois années à venir ont fortement diminué lors d'un sondage réalisé en novembre, passant de 2,5 % à 2,2 %.

CHUTE DE LA LIVRE STERLING ET DU YEN

La livre sterling était en baisse de 0,71% à 1,2637 $ après que des données aient montré que la croissance des salaires britanniques a fortement ralenti au cours des trois mois de novembre, soutenant l'idée que la Banque d'Angleterre réduira fortement ses taux d'intérêt cette année.

Le dollar était en hausse de 0,58% par rapport au yen japonais, à 146,65 yens pour un dollar, soit un plus haut de cinq semaines. Le yen a chuté après que les chiffres aient montré que l'indice des prix de gros au Japon est resté stable en décembre par rapport à l'année précédente, le taux de changement ralentissant pour le 12ème mois consécutif.

Le dollar australien, qui a tendance à baisser lorsque les investisseurs craignent de prendre des risques sur le marché, était en baisse de 0,87 % à 0,6603 $.

Les investisseurs attendent les commentaires plus tard dans la journée de mardi de Christopher Waller de la Fed, dont la position dovish à la fin du mois de novembre a contribué à déclencher un rallye boursier fulgurant en fin d'année.

Les marchés évaluent à 69% la probabilité d'une réduction de 25 points de base en mars de la part de la Fed, contre 77% un jour plus tôt et 63% une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME. Les traders s'attendent à des réductions d'environ 160 points de base cette année.

Les investisseurs ont également suivi les nouvelles en provenance de la mer Rouge. Un responsable du mouvement Houthi, allié à l'Iran, a déclaré lundi que le groupe élargirait ses cibles aux navires américains et poursuivrait ses attaques après les frappes américaines et britanniques sur ses sites au Yémen.

Dans l'Iowa, Donald Trump a affirmé sa domination sur le parti républicain en remportant lundi une victoire éclatante lors de la première course à la présidence du parti en 2023.

Selon M. Foley de Rabobank, le résultat pourrait peser sur l'euro "à la marge", les investisseurs commençant à réfléchir à ce qu'une Amérique plus isolationniste sous une éventuelle présidence Trump pourrait signifier pour l'Europe.