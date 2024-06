Le dollar australien a atteint son plus haut niveau en 16 ans et demi sur le yen à faible rendement jeudi, soutenu par les attentes d'une politique intérieure toujours stricte, tandis que le kiwi a trouvé l'augmentation de la croissance économique décevante.

Les marchés ont continué à réduire la probabilité d'une réduction des taux de la Reserve Bank of Australia cette année, suite à une présentation de la politique monétaire qui s'est avérée optimiste mardi. La probabilité d'un assouplissement en décembre n'est plus que de 25 %, contre 64 % au début de la semaine...

La perspective d'une longue période de politique stable jusqu'au début de l'année prochaine et d'une faible volatilité des taux est attrayante pour les opérations de portage, qui consistent principalement à emprunter en yens à des taux bas pour acheter des dollars australiens.

Ces flux ont fait grimper l'Aussie à 105,54 yens jeudi, son plus haut niveau depuis novembre 2007, et ont brisé un niveau de résistance majeur de 105,43, un sommet de 2013. Il a gagné 1,1 % au cours des trois derniers jours.

Contre le billet vert, le dollar australien est resté ferme à 0,6676 $, près du haut de la fourchette récente de 0,6580-0,6710 $.

Le risque d'une hausse des taux de la RBA en août est désormais faible (15 %), ce qui fait de la banque centrale une exception à un moment où les décideurs politiques en Europe et au Canada ont commencé à réduire leurs taux.

"Dans l'ensemble, la RBA semble se préparer à une hausse potentielle des taux lors de sa réunion du 24 août", a déclaré George Tharenou, économiste en chef chez UBS, ajoutant que le rapport sur l'inflation du deuxième trimestre, prévu pour le 31 juillet, est désormais un facteur crucial.

"Une surprise matérielle à la hausse de plus de 1,0 % par trimestre semble maintenant déclencher une hausse, car elle indiquerait non seulement que la tendance antérieure au ralentissement de l'inflation a pris fin, mais aussi qu'il y a une ré-accélération de l'inflation.

Le dollar kiwi a grimpé brièvement jusqu'à 0,6148 $ après que les données aient montré que l'économie néo-zélandaise a augmenté de 0,2 % au cours du premier trimestre. Le gain, cependant, s'est rapidement estompé et il est resté 0,1% plus bas à 0,6126 $ comme la croissance sous-jacente est restée faible.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les marchés sont un peu plus pessimistes à l'égard de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ), estimant qu'il y a 50 % de chances qu'elle réduise ses taux dès le mois d'octobre et plus de 100 % pour le mois de novembre.

En conséquence, le dollar australien a encore augmenté de 0,4 % au cours de la nuit pour atteindre 1,0874 dollar néo-zélandais, son niveau le plus élevé depuis un mois. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jacqueline Wong)