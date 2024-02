Le dollar australien visait une troisième semaine consécutive de gains vendredi, bénéficiant de la demande contre le yen, tandis que le dollar néo-zélandais a résisté à un rapport désastreux sur les ventes au détail qui a augmenté le risque de récession.

Le dollar australien était en hausse de 0,4% pour la semaine jusqu'à présent à 0,6562 $, après avoir atteint un sommet à 0,6595 $ pendant la nuit. Cela l'a placé confortablement au-dessus d'un récent creux de trois mois de 0,6443 $, le prochain objectif étant la résistance majeure autour de 0,6625 $.

Le dollar kiwi s'est maintenu à 0,6198 $, après avoir augmenté pendant sept séances consécutives jusqu'à 0,6218 $. Il est en hausse de 1,1% sur la semaine, la prochaine barrière graphique se situant autour de 0,6242$.

Les deux devises ont été soutenues par des opérations de portage, les investisseurs empruntant des yens à des taux nuls pour acheter des devises à rendement plus élevé. L'Aussie a atteint un pic de neuf ans à 99,02 yens, après avoir grimpé pendant trois semaines consécutives pour dépasser la résistance à 98,60.

Le kiwi a augmenté de 1,3 % au cours de la semaine pour atteindre un nouveau sommet de 93,36 yens en neuf ans et se rapproche rapidement d'un sommet de 94,05 yens en 2015.

Le kiwi a été soutenu par les spéculations de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) qui pourrait augmenter son taux d'intérêt de 5,5% lors d'une réunion de politique générale la semaine prochaine.

Les marchés estiment qu'il y a une chance sur trois qu'il y ait une augmentation le 28 février, et 60 % de chances qu'il y en ait une en mai. Les analystes interrogés par Reuters ont montré que la grande majorité d'entre eux ne s'attendaient pas à d'autres hausses, un premier assouplissement étant possible en août.

Les données nationales sur les ventes au détail publiées vendredi ont montré que les coûts d'emprunt étaient déjà très élevés, entraînant une chute étonnante de 1,9 % des volumes pour le trimestre de décembre.

Cet effondrement signifie qu'il existe un risque réel que l'économie se soit à nouveau contractée au cours du trimestre, la faisant retomber dans la récession.

"Nous considérons qu'un resserrement de 25 points de base ne représente qu'une probabilité de 25 %", a déclaré Kelly Eckhold, responsable de l'économie néo-zélandaise chez Westpac. "Nous pensons que l'objectif de la RBNZ sera d'essayer de maintenir la récente réévaluation des marchés financiers qui a supprimé l'attente de réductions de taux au moins jusqu'à la fin de cette année.

"La RBNZ laissera également ouverte l'option d'un resserrement lors de la déclaration de politique monétaire de mai, si les données le justifient.

Les marchés ne voient aucune chance que la Reserve Bank of Australia (RBA) relève encore son taux d'intérêt de 4,35 %, mais ils ne parient pas non plus sur un assouplissement précoce.

Les contrats à terme impliquent environ 70 % de chances d'une première réduction en août, avec seulement 35 points de base d'assouplissement pour l'ensemble de l'année. (Reportage de Wayne Cole, édition de Shri Navaratnam)