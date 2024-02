Les dollars australiens et kiwis ont été modérés dans les échanges de vacances lundi, tandis que les traders ont regardé vers un discours de la banque centrale en Nouvelle-Zélande qui pourrait faire ou défaire les paris du marché pour une autre augmentation étant donné le changement énorme dans les prix du marché de la semaine dernière.

La plupart des pays d'Asie, y compris la Chine, Hong Kong, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, Taïwan, le Vietnam et la Malaisie, sont fermés pour cause de vacances.

Le dollar australien est resté stable à 0,6530 $, après avoir enregistré un gain de 0,2 % la semaine dernière pour mettre fin à une série de cinq semaines de pertes. Il a augmenté de 0,5 % vendredi, aidé par des révisions mitigées des prix à la consommation aux États-Unis qui n'ont pas modifié les perspectives du marché sur les réductions de taux de la Fed.

Le kiwi a été soutenu à 0,6150 $, après avoir augmenté de 1,4 % la semaine dernière à 0,6157 $. Il a été l'une des devises les plus performantes du G10, ayant été soutenu par les paris du marché que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande pourrait être amenée à augmenter à nouveau ses taux.

Le principal risque cette semaine serait le discours du gouverneur de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, Adrian Orr, vendredi.

Après l'appel audacieux de l'ANZ vendredi, les marchés ont pris en compte 44 % de chances que la RBNZ augmente ses taux à 5,75 % lors de sa réunion du 28 février. La probabilité d'une hausse en mai est de 72 %.

Le taux swap à deux ans a continué à grimper pour atteindre un nouveau sommet de deux mois à 5,245 % lundi, après avoir augmenté de 48,5 points de base la semaine dernière.

L'Aussie a perdu plus de terrain face au kiwi, glissant encore vers un plus bas de huit mois de NZ$ 1,0568 lundi.

Face au dollar américain, la Commonwealth Bank of Australia a revu à la hausse ses prévisions à court terme pour le dollar australien, qui devrait atteindre 64 cents ce trimestre, contre 63 cents précédemment.

"Au-delà des prochains mois, les perspectives pour le dollar australien sont bonnes. Un retournement de l'économie mondiale sera négatif pour le dollar et la volatilité, et positif pour les prix des matières premières et l'appétit pour le risque", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale à la CBA.