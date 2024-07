Le dollar australien est resté proche de son plus haut niveau depuis six mois lundi, soutenu par des écarts de rendement favorables, bien qu'il ait perdu un peu de terrain par rapport au kiwi avant la réunion de la banque centrale en Nouvelle-Zélande.

Le dollar australien s'est maintenu à 0,6746 $, après avoir bondi de 1,2 % la semaine dernière pour atteindre 0,6753 $, son plus haut niveau depuis le début du mois de janvier. La hausse du taux de chômage américain vendredi a été une aubaine pour le dollar australien, car elle a renforcé la perspective d'une réduction des taux d'intérêt en septembre de la part de la Réserve fédérale.

Le prochain objectif haussier majeur est le sommet de décembre dernier à 0,6871 $, après être sorti de la récente fourchette de négociation de 0,6576 $ à 0,6705 $.

Les perspectives divergentes des taux d'intérêt aux États-Unis et en Australie soutiennent également l'Aussie. La Fed étant de plus en plus susceptible de réduire ses taux en septembre, le risque d'une nouvelle hausse des taux en Australie cette année a fait grimper les rendements locaux à un niveau plus élevé que leurs homologues américains.

Les rendements du papier à 10 ans ont baissé de 4 points de base lundi pour atteindre 4,376 %, mais l'écart par rapport aux bons du Trésor est resté à +7 points de base, ce qui représente un changement radical par rapport aux -30 points de base enregistrés en avril.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, le dollar kiwi était nerveux à 0,6145 $, après avoir atteint 0,6171 $ plus tôt dans la session. Il a fait face à une résistance autour de 0,6222 $, après avoir gagné près de 1% la semaine dernière.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande se réunira mercredi, et on s'attend à ce qu'elle maintienne ses taux à 5,5%. Les traders s'attendent à une courte déclaration, mais ils examineront attentivement les points de vue de la banque centrale sur l'économie après une série de données qui se sont avérées moins bonnes.

Chris Weston, directeur de Pepperstone Research, a déclaré que l'évolution du dollar néo-zélandais dépendrait du ton de la déclaration, les marchés ayant prévu un assouplissement d'environ 60 points de base d'ici février 2025.

"L'AUDNZD a été un cross sur lequel j'ai été long, mais je chercherais à le réduire lors de la réunion", a déclaré M. Weston.

Le récent rallye de l'Aussie contre le kiwi a perdu de son élan, se maintenant à 1,0979 dollars néo-zélandais. Il a mis fin à une série de sept jours de hausse, après avoir atteint un sommet de deux mois à 1,1010 dollars néo-zélandais vendredi.

Face au yen japonais à faible rendement, les dollars australien et kiwi se sont maintenus près de leurs plus hauts niveaux en plus de trois décennies, atteignant respectivement 108,26 yens et 98,55 yens, en raison d'une demande persistante de carry trade.