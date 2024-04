Le dollar australien a maintenu ses gains du jour au lendemain mardi, aidé par la hausse des prix du minerai de fer et la demande de portage contre le yen, tandis que le kiwi a atteint un plus haut de deux semaines avant la réunion de politique de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande cette semaine.

Le dollar australien est resté stable à 0,6608 $, après avoir gagné 0,4 % au cours de la nuit pour clôturer au-dessus du niveau de 66 cents pour la première fois en quatre semaines. Les prix du minerai de fer, le plus grand exportateur australien, ont bondi de 5 %, prolongeant les gains de lundi de plus de 3 % et aidant à maintenir un biais haussier pour la monnaie.

Il fait face à une résistance au plus haut de la semaine dernière de 0,6619 $ et au plus haut de mars de 0,6667 $.

Le dollar néo-zélandais a grimpé jusqu'à 0,6049 $, son plus haut niveau depuis deux semaines, les traders se positionnant avant la réunion de la banque centrale de mercredi, au cours de laquelle son taux d'intérêt directeur devrait rester inchangé, selon un sondage Reuters.

Il a augmenté de 0,3 % au cours de la nuit, alors que la résistance se trouve à la moyenne mobile de 200 jours de 0,6067 $.

Le dollar australien a également été soutenu par les opérations de portage, les investisseurs empruntant le yen japonais à des taux nuls pour acheter des devises à rendement plus élevé. Il a atteint un nouveau pic de neuf ans à 100,42 yens mardi, après avoir grimpé de 0,5 % pendant la nuit.

Le dollar, cependant, s'est heurté à une certaine résistance face au kiwi, et a baissé de 0,2 % à 1,0928 dollar néo-zélandais, après avoir augmenté de 4 % en un peu plus d'un mois, alors que les marchés s'attendaient à un cycle de réduction des taux plus agressif en Nouvelle-Zélande.

La faiblesse économique récente en Nouvelle-Zélande, y compris une enquête mardi montrant que la confiance des entreprises a encore chuté au premier trimestre, a renforcé les paris que les réductions de taux commenceraient en août.

Nomura a clôturé mardi sa position longue sur le dollar australien par rapport au kiwi.

"Si la RBNZ n'est pas à l'aise avec les prix actuels du marché, le gouverneur pourrait facilement délivrer des messages qui vont à l'encontre de ces prix. Nous pensons que cela pourrait être particulièrement le cas", a déclaré Andrew Ticehurst, économiste chez Nomura.

En Australie, l'humeur des consommateurs s'est à nouveau assombrie en avril sur fond d'inquiétudes économiques accrues, bien que les conditions commerciales se soient maintenues face à des taux d'intérêt élevés depuis dix ans, des résultats mitigés qui n'ont pas donné d'orientation à la monnaie. (Reportage de Stella Qiu ; rédaction de Miral Fahmy)