Le dollar australien a reculé face à son homologue américain jeudi et a frôlé son plus bas niveau depuis huit mois face au kiwi, en raison du risque d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt à court terme en Nouvelle-Zélande.

L'Aussie et le kiwi ont également atteint de nouveaux sommets en neuf ans face au yen, les marchés pariant sur le maintien d'une politique accommodante de la part de la Banque du Japon. Les deux Antipodes font partie des opérations de portage les plus liquides, les investisseurs empruntant généralement des yens à des taux très bas pour acheter des devises à rendement plus élevé.

Le dollar australien est resté stable à 0,6554 $, après avoir atteint 0,6572 $ au cours de la nuit. La moyenne mobile à 200 jours de 0,6564 $ s'avère être une forte résistance.

Il a atteint 98,67 yens, son plus haut niveau depuis neuf ans.

Le dollar kiwi a atteint un nouveau sommet d'un mois à 0,6198 $, après avoir augmenté de 0,2 % au cours de la nuit pour atteindre 0,6198 $. Il a augmenté de 0,2 % pour atteindre 93,2 yens, également un sommet en neuf ans.

Le risque d'une hausse des taux à court terme de la part de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande contrastait fortement avec les paris selon lesquels la Banque de réserve d'Australie a fini de resserrer sa politique monétaire. L'Aussie a oscillé à 1,0576 dollars néo-zélandais, juste un peu au-dessus d'un plus bas de huit mois de 1,0568 dollars néo-zélandais.

"La RBNZ pourrait choisir d'arrêter de crier au loup et de procéder à une hausse de 25 points de base, et signaler le risque d'un nouveau mouvement vers 6 %", a déclaré Jarrod Kerr, économiste en chef à la Kiwibank.

"C'est exagéré, à notre avis, mais la RBNZ pourrait opter pour une lutte acharnée contre l'inflation.

Sur le marché des changes, le dollar est resté globalement stable après que le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale ait fait état de craintes d'une baisse trop rapide des taux d'intérêt, comme prévu.

Les rendements locaux ont suivi leurs homologues américains à la hausse en raison d'une faible vente aux enchères d'obligations à 20 ans. Le rendement des obligations d'État australiennes à trois ans a augmenté de 4 points de base pour atteindre 3,782 %, tandis que le rendement à dix ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 4,22 %.