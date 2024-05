Le dollar australien a frôlé son plus haut niveau depuis quatre mois lundi, soutenu par la hausse des prix des matières premières après que la Chine a dévoilé des mesures importantes pour stabiliser le marché de l'immobilier, tandis que le kiwi était sur le qui-vive avant la réunion de politique générale de sa banque centrale.

Le dollar australien a augmenté de 0,1 % pour atteindre 0,6700 $, après avoir gagné 1,4 % la semaine dernière pour atteindre 0,6714 $, son niveau le plus élevé depuis le début du mois de janvier. Il a brisé un niveau de résistance majeur de 0,6650 $ alors que le ralentissement de l'inflation américaine a ravivé les chances de réduction des taux au niveau mondial, stimulant l'appétit pour le risque.

Le dollar kiwi, cependant, a glissé de 0,1 % à 0,6126 $, après avoir fait un bond de 1,9 % la semaine dernière jusqu'à 0,6141 $. Il bénéficie d'un soutien aux alentours de 0,6082 $.

Vendredi, la Chine a annoncé des mesures "historiques" pour stabiliser son secteur immobilier, avec la banque centrale facilitant 1 trillion de yuans (138 milliards de dollars) de financement supplémentaire et assouplissant les règles hypothécaires, et les gouvernements locaux prêts à acheter "certains" appartements. Ces mesures ont stimulé les marchés boursiers lundi.

Le prix du cuivre, sensible à la croissance, a atteint un niveau record, tandis que le prix du minerai de fer - le principal produit d'exportation de l'Australie vers la Chine - a atteint son niveau le plus élevé en une semaine.

Les analystes de Morgan Stanley sont optimistes à l'égard du dollar australien en raison des corrélations étroites entre la monnaie et les prix des matières premières, les différentiels de rendement et le sentiment du marché sur les perspectives de croissance de la Chine.

"La politique d'expansion fiscale du gouvernement devrait permettre à l'économie de continuer à croître à un rythme soutenu jusqu'en 2025. La RBA ne semble pas susceptible de réduire ses taux dans un avenir prévisible, même si d'autres banques centrales sont susceptibles de les abaisser, ce qui fait évoluer les rendements avant en faveur de l'AUD", ont-ils déclaré dans une note aux clients.

"Les mouvements des actifs fortement corrélés suggèrent également que l'AUD/USD et l'AUD/NZD augmenteraient en réaction."

La Reserve Bank of Australia publiera le compte-rendu de sa réunion de mai mardi, et les traders chercheront à savoir si la banque centrale envisage sérieusement une augmentation des taux après les chiffres élevés de l'inflation du premier trimestre.

Néanmoins, les marchés ont recommencé à envisager des réductions de taux après que les données sur l'emploi et les salaires ont été déçues, et le premier assouplissement en décembre est maintenant une chance sur deux.

De l'autre côté de la Tasmanie, la Reserve Bank of New Zealand fixera ses taux d'intérêt mercredi et devrait laisser son principal taux d'escompte à 5,5 %, la principale question étant de savoir si elle modifiera les perspectives prévues pour les taux jusqu'à l'année prochaine.

Les swaps prévoient environ deux baisses de taux cette année. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Christopher Cushing)