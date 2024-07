Le dollar australien s'est maintenu à son plus haut niveau depuis six mois jeudi, après avoir franchi des niveaux de résistance importants au cours de la nuit, alors que des données économiques américaines faibles ont alimenté les espoirs d'une réduction des taux en septembre, soutenant ainsi les obligations.

Le dollar australien a également progressé par rapport à son cousin néo-zélandais et a atteint son plus haut niveau depuis 33 ans par rapport au yen, en raison de la forte demande des opérations de portage - où les traders empruntent une devise à faible taux d'intérêt pour investir dans une devise à rendement plus élevé.

Le dollar australien s'est raffermi de 0,2 % à 0,6718 $, après avoir gagné 0,6 % au cours de la nuit pour atteindre 0,6733 $, son plus haut niveau en six mois. La devise a également dépassé le haut de la fourchette récente de 0,6714 $, aidée par les paris du marché que le prochain mouvement des taux locaux pourrait être plus élevé.

Le dollar kiwi a bénéficié d'un répit dans les récentes pressions de vente. Il a légèrement augmenté de 0,1% à 0,6108 $, après avoir grimpé de 0,4% pendant la nuit jusqu'à 0,6129 $, et a rebondi sur sa moyenne mobile de 200 jours à 0,6071 $.

Les deux devises ont augmenté après que les données de la nuit aient montré que le secteur des services américain s'est contracté le mois dernier, l'emploi étant particulièrement faible avant le rapport sur les salaires de juin prévu pour vendredi. Les économistes prévoient une augmentation de 190 000 emplois en juin après un bond de 272 000 en mai.

"Il (AUD) a besoin de voir une rupture durable au-dessus de la résistance à 0,6710/20, un développement qu'il est plus proche de réaliser et qui dépend probablement du résultat des données sur les emplois non agricoles de demain soir", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

Les marchés ont augmenté la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt en septembre de la part de la Réserve fédérale américaine à 76 %, contre 65 % auparavant. En Australie, les investisseurs ont réduit le risque d'une hausse des taux d'intérêt en août à 20 %, contre 30 % il y a un jour.

Cependant, le risque d'un nouveau resserrement en Australie contraste avec les paris selon lesquels les taux en Nouvelle-Zélande seront plus bas cette année. L'Aussie a grimpé pendant sept séances consécutives pour atteindre 1,0989 dollars néo-zélandais, juste en dessous d'un sommet de sept semaines de 1,0998 dollars atteint mercredi.

Les obligations australiennes ont progressé en même temps que les bons du Trésor américain, mais ont rapidement perdu de leur vigueur et ont été confrontées à des pressions vendeuses. Les contrats à terme sur les obligations d'État à dix ans ont gagné jusqu'à 8 ticks avant de s'établir à 95,585, en hausse de 2 ticks pour la journée.

Le dollar australien s'échangeait à 108,37 yens, après avoir atteint un nouveau plus haut de 33 ans à 108,5 yens pendant la nuit, et le kiwi s'échangeait à 98,58 yens, près d'un plus haut de 38 ans à 98,76 yens. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)