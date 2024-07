Le dollar australien est resté proche de son plus haut niveau depuis six mois mardi, alors que les données nationales indiquaient une faiblesse de la consommation et de l'emploi, tandis que le dollar néo-zélandais attendait une mise à jour de la politique monétaire prévue plus tard dans la semaine.

Le dollar australien s'est maintenu à 0,6735 $, après avoir atteint 0,6762 $ lundi. La tendance technique est à la hausse tant que le support à 0,6714 $ tient, le prochain objectif majeur étant le sommet de décembre dernier à 0,6849 $.

"La poussée au-dessus de la récente résistance de la fourchette a ouvert un potentiel pour des mouvements dans la zone de 0,6820-70 $, mais dépendra de la façon dont le potentiel de désinflation américaine se déroule cette semaine", a déclaré Tim Riddell, un stratège macroéconomique à Westpac.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit s'exprimer plus tard dans la journée, tandis que les chiffres des prix à la consommation aux États-Unis seront publiés jeudi et un résultat bénin renforcerait les arguments en faveur d'un assouplissement en septembre.

Le marché australien considère toujours qu'il y a un risque de hausse des taux, bien que la probabilité d'un mouvement en août soit tombée à 22 %, contre 40 % il y a deux semaines.

Les enquêtes publiées mardi ont montré que les taux élevés contribuaient à restreindre la demande, les conditions commerciales s'étant dégradées en juin et la confiance des consommateurs ayant été mise à mal en juillet.

Le dollar kiwi était de retour à 0,6120 $, après avoir brièvement atteint 0,6171 $ au cours de la nuit avant de se heurter à des offres.

Cela l'a laissé au milieu de la récente fourchette de 0,6040/6223 $ avant une réunion de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) mercredi.

Les investisseurs sont convaincus qu'elle maintiendra les taux à 5,5%, mais sont moins certains qu'une augmentation sera discutée et qu'elle restera optimiste sur les perspectives.

Compte tenu de la faiblesse des données récentes, les marchés parient sur une baisse des taux et ont évalué à 67 % le risque d'une réduction dès le mois d'octobre.

"Cette réunion est considérée par les participants aux marchés comme un non-événement, bien qu'il s'agisse très probablement de la dernière réunion non suivie pendant un certain temps", a déclaré Ross Weston, responsable de la trésorerie du bilan chez Kiwibank.

"La RBNZ devrait reconnaître la faiblesse des données, mais elle a besoin d'une inflation plus faible, ce qui ne sera probablement visible que dans les données sur l'inflation du troisième trimestre, publiées en octobre.