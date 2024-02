Le dollar australien a perdu une partie de ses pertes importantes mardi après que la banque centrale du pays ait maintenu ses taux comme prévu, mais a averti qu'une nouvelle hausse ne pouvait être exclue étant donné que l'inflation était encore trop élevée.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a maintenu son taux d'escompte à 4,35 %, son plus haut niveau depuis 12 ans, pour une deuxième réunion et a noté que l'inflation avait diminué un peu plus rapidement que prévu au quatrième trimestre.

Toutefois, elle n'est pas encore convaincue que l'inflation reviendra rapidement à son objectif de 2 à 3 % et se réserve donc le droit de procéder à un nouveau resserrement si nécessaire.

"Une série de commentaires légèrement plus hawkish que prévu, en particulier après la faiblesse des données récentes sur l'inflation", a déclaré Dwyfor Evans, responsable de la stratégie macroéconomique de l'APAC chez State Street Global Markets.

"Nous continuons à nous concentrer sur la faiblesse de la consommation, les coûts élevés du service de la dette et les signes d'assouplissement du marché de l'emploi comme autant d'indices d'une position plus accommodante à l'avenir".

Cette déclaration a permis à l'Aussie d'augmenter de 0,2 % à 0,6498 $, après avoir atteint un plus bas de 11 semaines à 0,6469 $ au cours de la nuit, le dollar américain ayant bénéficié d'une enquête positive sur le secteur des services. Le support se situe maintenant autour de 0,6450 $.

Le dollar kiwi s'est maintenu à 0,6060 $, après avoir touché un plus bas de 10 semaines à 0,6040 $ lors de la séance précédente. Le prochain niveau de support majeur se situe autour de 0,6000$.

Les deux monnaies se sont effondrées face aux bonnes nouvelles économiques américaines et aux commentaires optimistes de la Réserve fédérale, ce qui a amené les marchés à réduire les paris sur une baisse des taux d'intérêt dans ce pays.

L'avertissement sur les taux de la RBA a renforcé ce changement et les contrats à terme ont repoussé la date probable d'un premier assouplissement à la fin de l'année.

La probabilité d'un assouplissement en juin est désormais de 36 %, et de 76 % pour le mois d'août. Une réduction d'un quart de point n'a pas été entièrement anticipée avant septembre.

Ils n'impliquent également qu'une modeste réduction de 40 points de base pour l'année, contre 46 points de base avant l'annonce de la RBA.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) devrait réduire son taux de 5,5 % en juillet, avec une probabilité de 50 % pour le mois de mai. Le marché prévoit un assouplissement d'environ 87 points de base pour l'ensemble de l'année 2024.

Ce changement de cap a pesé lourd sur les obligations, les contrats à terme sur la dette australienne à trois ans reculant à 96,320 après avoir atteint un sommet de huit mois à 96,540 la semaine dernière.

Les taux swap à deux ans de la Nouvelle-Zélande étaient en hausse à 4,860 % après avoir augmenté de 18 points de base lundi. (Reportage de Wayne Cole, édition de Shri Navaratnam)