Le dollar australien s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis six mois vendredi, les écarts de rendement ayant évolué en sa faveur, ce qui a entraîné la rupture d'une résistance graphique majeure et des gains considérables sur le yen japonais.

L'Aussie était en hausse à 0,6731 $, ayant gagné 0,9% pour la semaine jusqu'à présent pour atteindre 0,6733 $. Le prochain objectif haussier majeur est le sommet de décembre de l'année dernière à 0,6871 $.

Le dollar kiwi était à la traîne à 0,6115 $, en hausse de 0,4 % sur la semaine. Il a cependant rebondi d'un creux de six semaines à 0,6048 $, mais a fait face à une résistance autour de 0,6140 $.

Le dollar australien a également progressé de 1,1 % sur la semaine par rapport au yen, atteignant son plus haut niveau depuis la mi-1991 à 108,52.

"Nous nous attendons à ce que l'AUD/USD continue d'augmenter pour dépasser les 0,7000 $ l'année prochaine, bien que la hausse ne soit pas linéaire", a déclaré Kristina Clifton, stratège senior en devises chez CBA.

"Le dollar australien a tendance à s'apprécier lorsque les États-Unis réduisent légèrement leurs taux d'intérêt", a-t-elle ajouté. "Les cycles de réduction des taux d'intérêt par les États-Unis et d'autres grandes banques centrales peuvent améliorer les perspectives économiques mondiales, ce qui soutient également l'AUD/USD.

Les gains ont été soutenus par des paris selon lesquels le prochain mouvement des taux australiens pourrait être à la hausse étant donné que l'inflation s'avère tenace.

L'inflation des prix à la consommation a surpris tout le monde en bondissant à un taux annuel de 4 % en mai, ce qui a conduit la Reserve Bank of Australia (RBA) à avertir qu'un nouveau resserrement pourrait s'avérer nécessaire.

Les marchés estiment qu'il y a 33 % de chances que la RBA augmente ses taux lors de sa réunion d'août, si le rapport sur l'inflation du deuxième trimestre, qui doit être publié fin juillet, surprend également par son niveau élevé.

En revanche, les marchés ont révisé à la hausse la probabilité d'une baisse des taux en septembre, à 73 %, en raison d'une série de données américaines peu encourageantes.

La divergence des perspectives s'est reflétée sur le marché obligataire. Les rendements du papier à 10 ans ont augmenté de 9 points de base au cours de la semaine, à 4,420 %, et l'écart par rapport aux bons du Trésor est passé de -30 points de base en avril à +7 points de base.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) se réunit la semaine prochaine et il est considéré comme certain qu'elle maintiendra ses taux à 5,5 % et qu'elle conservera probablement une tendance au resserrement.

"Nous ne pensons pas que les marchés auront une tendance dovish qui soutienne les prix récents d'environ 50 % de chances d'un assouplissement dans la révision d'octobre et d'environ 35 points de base d'ici la fin 2024", a déclaré Kelly Eckhold, économiste en chef chez Westpac.

"Si quelque chose de ce genre se profile, nous le verrons lors de la déclaration d'août, lorsque des prévisions complètes pourront être présentées et que des données clés sur l'IPC du deuxième trimestre et le marché de l'emploi seront disponibles. (Rapport de Wayne Cole ; Rédaction de Christopher Cushing)