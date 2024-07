Le dollar australien s'est maintenu à son plus haut niveau depuis six mois vendredi, les marchés ayant fortement réduit les chances de voir les taux d'intérêt américains baisser, tandis que le dollar néo-zélandais a été coulé par les paris sur des baisses encore plus importantes dans son pays.

Le dollar australien s'est maintenu à 0,6762 $, après avoir atteint un sommet de 0,6799 $ au cours de la nuit. Le support se situe autour de 0,6714$, avec une résistance au plus haut de décembre dernier à 0,6871$.

Le dollar kiwi s'est effondré à 0,6087 $, ayant perdu 0,9 % depuis le début de la semaine. Le support se situe à 0,6065$ et 0,6018$.

L'action du marché a été dominée par les fluctuations sauvages du yen japonais, qui a bondi contre le billet vert après la publication d'un rapport sur l'inflation américaine étonnamment faible, suscitant des spéculations sur une intervention du gouvernement.

L'Aussie s'est ainsi replié à 107,55 yens, après avoir atteint son plus haut niveau en 33 ans, à 109,67 yens, durant la nuit.

Les données bénignes sur les prix aux États-Unis ont également incité les marchés à réduire les chances d'une augmentation des taux d'intérêt de la part de la Banque de réserve d'Australie (RBA).

Les contrats à terme impliquent maintenant une probabilité de 14 % d'une hausse de la RBA lors de sa réunion d'août, par rapport à 40 % il y a deux semaines. Les marchés s'attendent toujours à un assouplissement avant juillet prochain, tout en prévoyant au moins deux baisses de taux aux États-Unis cette année.

Ainsi, alors que les rendements des obligations australiennes à 10 ans ont atteint leur plus bas niveau en deux semaines (4,322 %), l'écart par rapport aux bons du Trésor s'est encore creusé pour atteindre 14 points de base. En avril, cet écart était de -40 points de base.

Cette évolution a permis à l'indice pondéré des échanges (TWI) de l'Aussie d'augmenter pendant quatre semaines consécutives et d'atteindre son plus haut niveau depuis deux ans.

"L'augmentation de l'indice pondéré en fonction des échanges pourrait être telle qu'elle pourrait exercer une légère pression à la baisse sur les prévisions de PIB et d'inflation de la RBA à un horizon d'un an et plus", a noté Adam Boyton, responsable de l'économie australienne chez ANZ.

Beaucoup dépendra du rapport sur les prix à la consommation du deuxième trimestre, prévu pour le 31 juillet, où l'on s'attend à une hausse de l'inflation.

"Nous maintenons notre appel à la RBA pour qu'elle reste à 4,35 % jusqu'à une réduction de 25 points de base en février 2025", a déclaré M. Boyton. "Mais nous reconnaissons qu'une forte hausse de l'IPC augmenterait le risque d'une augmentation de la RBA en août.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, les écarts se sont inversés après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a trompé les marchés en ouvrant la porte à un assouplissement lors d'une réunion cette semaine.

Les taux de swap à deux ans ont ainsi chuté de 39 points de base au cours de la semaine, soit la plus forte baisse depuis début 2011.

Les marchés considèrent maintenant qu'il y a une chance sur deux que la banque centrale réduise ses taux dès le mois d'août, tout en prévoyant un assouplissement de 32 points de base d'ici octobre et d'environ 150 points de base d'ici avril. (Rapport de Wayne Cole ; Rédaction de Jamie Freed)