Le dollar australien s'est maintenu dans une fourchette étroite lundi, alors que les données ont augmenté le risque d'une impression négative de la croissance économique du dernier trimestre, tandis que les traders se préparent à la publication des nouveaux objectifs économiques de la Chine et de la politique de relance pour cette année.

Le dollar australien est resté stable à 0,6525 $, après avoir rebondi de 0,4 % vendredi, les données américaines peu encourageantes ayant renforcé les paris d'une réduction des taux en juin. Il a cependant terminé la semaine dernière avec une baisse de 0,6%, le support se situant autour de 0,6488$.

Le dollar kiwi a glissé de 0,2 % à 0,6098, après avoir chuté de 1,5 % la semaine dernière avant de trouver un soutien à sa moyenne mobile de 200 jours de 0,6076 $. Il souffrait encore des retombées de la décision de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande de réduire son plafond prévu pour les taux, ce qui a conduit les marchés à écarter tout risque d'une nouvelle hausse des taux.

Les données de lundi ont montré que les stocks des entreprises en Australie ont chuté de 1,7% au quatrième trimestre, ce qui signifie qu'ils ont probablement soustrait 1,0% de la croissance économique. Les analystes s'attendaient à une expansion modeste de 0,2 % au cours du trimestre, mais la faiblesse des stocks a augmenté le risque d'une contraction pure et simple de l'économie.

"Il s'agit d'une diminution plus importante de la croissance que ce que nous avions anticipé", a déclaré Stephen Wu, économiste principal à la Commonwealth Bank of Australia. "Toutefois, il est probable que les secteurs public et agricole compensent en partie cette baisse.

Le rapport sur le PIB de mercredi sera suivi de près par les marchés afin de déterminer le calendrier de la première baisse de taux de la Reserve Bank of Australia cette année. L'assouplissement total prévu jusqu'à présent a été modeste et la première réduction n'est attendue qu'en septembre.

Un autre risque important pour les deux antipodes est la réunion annuelle du parlement chinois, qui aura lieu mardi et au cours de laquelle les autorités annonceront de nouvelles mesures de relance et fixeront l'objectif du PIB.

"Les marchés espèrent que Pékin annoncera un objectif de croissance du PIB prometteur et un plan de dépenses fiscales beaucoup plus expansionniste", ont déclaré les analystes de Nomura.

"Bien que nous nous attendions à ce que Pékin annonce un déficit budgétaire plus important, nous craignons que la Chine doive lutter contre une nouvelle année de contraction budgétaire globale, en raison du secteur immobilier chancelant et des efforts de Pékin pour freiner les dépenses irresponsables des gouvernements locaux.