Le dollar australien est tombé à son plus bas niveau depuis 10 jours vendredi, les marchés ayant réduit les chances d'une hausse des taux d'intérêt suite aux commentaires pessimistes d'un haut responsable de la banque centrale, tandis que les obligations ont bénéficié d'un soulagement bien nécessaire pour mettre fin à une semaine brutale de ventes.

Le premier débat présidentiel américain étant terminé et ayant suscité une réaction discrète du marché jusqu'à présent, les traders se tournent vers l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) des États-Unis prévu plus tard ce vendredi, après que les chiffres de l'inflation au Canada et en Australie aient surpris à la hausse.

Le dollar australien a chuté de 0,3 % pour atteindre 0,6624 $, son niveau le plus bas depuis le 18 juin. Il n'a pas réussi à gagner beaucoup de terrain pendant la nuit, même si le dollar américain s'est légèrement détendu après qu'Andrew Hauser, le gouverneur adjoint de la Banque de réserve d'Australie, ait minimisé l'impact d'un rapport d'inflation élevé pour le mois de mai.

Il se dirige vers une baisse hebdomadaire de 0,2%, bien que les données PCE américaines soient susceptibles d'attiser la volatilité plus tard dans la journée. Le support se situe maintenant autour de 0,6580 $.

Jeudi, Hauser de la RBA a déclaré que ce serait une erreur de fixer la politique sur la base d'un seul chiffre d'inflation. La RBA aura le résultat du rapport complet sur l'inflation du deuxième trimestre, une mise à jour sur le marché du travail et des lectures sur les dépenses de consommation avant sa réunion d'août.

"Une publication de l'IPC du trimestre de juin peu réjouissante ainsi que des données solides sur le marché du travail pourraient faire pencher la balance et forcer une hausse des taux, mais ce n'est pas notre scénario de base et il n'est pas étayé par les informations actuellement disponibles", a déclaré Luci Ellis, économiste en chef chez Westpac.

Les swaps sont revenus à une probabilité de 30 % d'une hausse de taux d'un quart de point en août, contre 42 % il y a un jour. Toutefois, les perspectives de réduction des taux sont réduites à néant pour cette année.

Les obligations ont connu un certain soulagement vendredi, après avoir subi en début de semaine les plus fortes baisses en deux jours depuis plus d'un an.

Les contrats à terme sur les obligations d'État à trois ans ont augmenté de 5 points pour atteindre 95,9, s'éloignant ainsi de leur plus bas niveau depuis sept mois. Ils ont cependant perdu 21 points sur la semaine, ce qui représente la plus forte baisse hebdomadaire depuis le mois d'avril.

Le kiwi a chuté de 0,2 % pour atteindre un nouveau plus bas de six semaines à 0,6068 $ vendredi et a testé le niveau de soutien majeur de la moyenne mobile de 200 jours à 0,6069 $. Il s'apprête à subir une baisse hebdomadaire de 0,8%. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)