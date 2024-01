Le dollar a augmenté lors de la première journée de négociation de l'année, alors que l'attention se tourne vers les données sur l'emploi aux États-Unis et les chiffres de l'inflation en Europe cette semaine, qui pourraient fournir des indices sur les prochaines actions des banques centrales, tandis que le bitcoin s'est redressé.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était à 101,55, en hausse de 0,17 %. Il a chuté de 2 % en 2023, mettant fin à deux années de gains, les investisseurs ayant pris en compte la perspective d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed cette année.

De l'autre côté de l'ascension du dollar, l'euro a baissé de 0,17%, les traders ayant digéré les données montrant que les taux d'intérêt de la Fed ont été réduits cette année.

l'activité industrielle dans la zone euro

s'est contractée en décembre pour le 18ème mois consécutif.

Le yen japonais a également connu des difficultés, avec un dollar en hausse de 0,43 % à 141,4 yens.

De nombreuses données économiques sont attendues cette semaine, notamment les données sur l'inflation en Europe et les données américaines sur les offres d'emploi et les emplois non agricoles, qui contribueront à façonner les attentes du marché concernant les mesures de politique monétaire de la Fed et de la Banque centrale européenne.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 86 % les chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt à partir du mois de mars, avec plus de 150 points de base (pb) d'assouplissement prévus cette année.

Le compte rendu de la dernière réunion de la Fed en décembre devrait être publié jeudi et fournira des informations supplémentaires sur la pensée des banquiers centraux.

"Le sentiment positif de la fin de l'année 2023 pourrait se prolonger cette semaine, car tous les regards se tournent vers le rapport sur l'emploi aux États-Unis vendredi", a déclaré Nicholas Chia, stratège macroéconomique chez Standard Chartered.

Ce sentiment a stimulé les matières premières et les actions mardi, et s'est répercuté sur les devises.

"L'année 2024 commence dans une ambiance positive sur le marché des changes", a déclaré Kenneth Broux, stratégiste senior pour les devises et les taux chez Société Générale, soulignant les gains liés aux matières premières et aux actions du dollar australien - en hausse de 0,22 % à 0,6825 $ - de la couronne norvégienne - légèrement plus ferme à 10,16 pour un dollar - et, sur les marchés émergents, du peso mexicain.

Les équipes de secours au Japon se sont efforcées mardi d'atteindre les zones isolées touchées par un puissant tremblement de terre le jour du Nouvel An, avec des rapports faisant état de près de 50 personnes décédées dans une catastrophe qui a renversé des bâtiments et coupé l'électricité dans des milliers de foyers.

La livre sterling était en dernier lieu à 1,2724 $, stable sur la journée, après avoir enregistré sa meilleure performance depuis 2017 avec un gain de 5% l'année dernière, bien que l'affaiblissement de l'économie et l'incertitude des élections rendent une nouvelle performance improbable.

Le monde de la cryptographie a commencé l'année en fanfare, le bitcoin atteignant un sommet de 21 mois à 45 532 dollars, grâce aux attentes croissantes que la Securities and Exchange Commission des États-Unis approuvera bientôt les fonds de bitcoin au comptant négociés en bourse.